Tal dia com avui de fa 22 anys

El cap de Govern va fer una de les ponències a la Universitat Catalana d’Estiu de Prada de Conflent, on va manifestar que l’aeroport de la Seu i el túnel d’Envalira eren infraestructures de comunicació prioritàries. Igualment, va parlar de la diversificació de l’oferta cultural, turística i econòmica del país.

El Govern preveia oferir formació gratuïta a totes les persones que disposaven d’una feina de cara al públic i que no tenien coneixements suficients de la llengua oficial.

El Govern expressava que la seva aposta continuava sent l’obertura de les pistes de la Seu d’Urgell com l’opció més sòlida.

Per El Periòdic

