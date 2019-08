Mobilitat instal·larà tres semàfors reductors de velocitat a Ordino

La demanda dels veïns de l’avinguda de les Moles d’Ordino perquè es busqués algun sistema per mirar de reduir la velocitat dels vehicles que circulen per la zona, tindrà resposta. Segons es va informar des del Govern, Mobilitat té previst instal·lar fins a tres semàfors reductors de velocitat (dels que es posen en vermell si els cotxes sobrepassen el límit de velocitat fixat a la via) en diferents punts de la parròquia on s’ha constatat la mateixa problemàtica i així donar seguretat tant a la resta de conductors com als vianants que hi passen. «Som conscients de la problemàtica i sabem que l’avinguda de les Moles és un punt delicat. És per aquest motiu que des del comú es va demanar una solució a la taula de Mobilitat», va manifestar la cònsol menor d’Ordino, Gemma Riba, que va explicar que l’acord per instal·lar els semàfors és del 30 de novembre.



Preguntat per la qüestió, des de l’Executiu es va detallar que la previsió és col·locar tres aparells, concretament un a Llorts, un a la rotonda de Sornàs i un altre a l’entrada d’Ordino. Tots ells en sentit sud. Les ubicacions exactes, però, aniran a càrrec del comú. Des del Govern no es va detallar la inversió que suposarà la instal·lació d’aquests semàfors, però sí que es va indicar que la previsió és que entrin en funcionament a finals del mes de setembre o com a molt tard a principis d’octubre.



Justament la instal·lació d’aquest tipus de semàfors era una de les solucions que s’havia apuntat des del comitè parroquial de terceravia, que a principis de mes va entrar una carta al comú reclamant una solució per a l’avinguda de les Moles després de les queixes que havien rebut per part de molts veïns.



D’altra banda, la cònsol menor va explicar que també s’instal·larà un altre semàfor a la Cortinada, concretament a l’entrada nord del poble. Un cop els semàfors entrin en funcionament es deixarà un període de temps per avaluar-ne els efectes i si mai es veiés que no donen resultat, seria quan des del comú es plantejaria la possibilitat de demanar un radar. Tot i així va puntualitzar que actualment la policia, de tant en tant, ja fa controls amb radar a la zona.

Un problema global

Riba va voler assenyalar, també, que «malauradament no és un problema aïllat del nucli d’Ordino», sinó que els excessos de velocitat es produeixen arreu.



Des de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) també es va assenyalar que són conscients que «hi ha diferents punts de la xarxa viària on es registren comportaments imprudents i l’excés de velocitat és el que més es reitera». Així, tot i que remarquen l’avenç assolit quant a la sensibilització dels conductors, consideren que «encara hi ha molt marge de millora». Per això, el 2020 tenen previst centrar la campanya Missió Zero Accidents en els comportaments imprudents al volant i així reduir la sinistralitat.