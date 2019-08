Contraris a l’os a l’Arieja amenacen amb bales perdudes

El conflicte que es viu a la zona de l’Arieja entre partidaris i detractors de l’os ha acabat rebotant contra els excursionistes que visiten el territori. El senyal d’alarma la van donar dues associacions animalistes que a principis de setmana van fer públic un cartell d’allò més amenaçant que un grup de voluntaris els havia fet arribar després de detectar-lo a la població d’Auzat, justament on comença el camí que porta a la zona de Saleix. Un gran titular adverteix del perill i a continuació es donen les instruccions: «excursionistes, no s’aventurin a entrar a la muntanya, no abandonin els camins marcats i portin vestimenta fluorescent». El motiu? «Caça d’ossos», segueix el document amb lletres majúscules i subratllat. I el paràgraf que arriba tot seguit pot glaçar la pell de tots aquells qui ho llegeixin: «Això és la revolució! Això és la guerra. Siguin prudents: els projectils poden ser mortals a més de tres quilòmetres de distància».



L’avís el signen un grup anomenat «defensors de la muntanya» i deixa clara la controvèrsia que genera a França la presència d’aquest plantígrad. Després de detectar aquesta acció, les dues associacions en defensa de l’os, Pays de l’ours-Adet i Ferus, van explicar que han advertit a la prefectura i li van fer arribar un informe al fiscal de Foix. Tot i així, han desestimat presentar una queixa perquè, irònicament, «no s’allargui la llista de casos sense resoldre». Els animalistes també expressen que «en la seva confessió, sembla que els opositors a l’os són molt més perillosos que els ossos que denuncien» i igualment aprofitar per alertar als excursionistes. En aquest cas, però, no pel perill de bales perdudes, sinó «per detectar accions i comportaments que vagin en contra de l’os», recordant que els veritables defensors de la muntanya «respecten la (bio) diversitat».



En un comunicat fet públic per les dues entitats que defensen els animals, es remarca que aquesta amenaça «és una continuació d’abusos anteriors» que fa poc havien recordat per denunciar, també, la inacció de la justícia en aquest camp. «Se senten amb suport, fins i tot encoratjats, per la incomprensible tolerància de l’estat i el suport dels representants locals i semblen no tenir límit en la seva estratègia de la violència i el terror», alerten i es pregunten fins on s’arribarà mentre l’estat i la justícia no decideixen passar comptes «amb aquests pocs extremistes violents ben coneguts per tots».