Els comerciants alerten d’una baixada de les vendes a l’agost després d’haver superat el pont de l’Assumpció, però confien a remuntar durant les dues últimes setmanes que encara queden del mes. «Tot i que és difícil de quantificar-ho perquè els comerços no proporcionen dades, a aquestes alçades del mes d’agost hem registrat una menor afluència de visitants respecte a l’any anterior i també una disminució de les vendes», va especificar la presidenta de The Shopping Mile, Sònia Yebra. Des d’Iniciativa Publicitària, Jean Jacques Carrié va compartir que la situació al Pas de la Casa està sent «molt tranquil·la» durant el que portem d’agost i que sobretot han detectat clients amb «un menor poder adquisitiu».

Malgrat apuntar que no serà fins al setembre que els comerciants es reuniran per fer balanç de la temporada d’estiu i analitzar les causes de la davallada de les vendes, Yebra va avançar que un dels factors que ha fet disminuir els visitants al Principat és «la menor afluència de turistes a Espanya, ja que d’aquesta manera han passat menys persones per Andorra abans de dirigir-se al país veí». A més de referir-se a la menor afluència durant el pont del 15 d’agost, que aquesta vegada s’ha allargat fins a quatre dies, de dijous a diumenge, la presidenta de l’associació que agrupa les principals avingudes comercials d’Andorra va recordar que el cap de setmana anterior els comerciants ja van patir les conseqüències de l’esllavissada que va produir-se a la CG1 davant del Punt de Trobada i que va afectar l’entrada al Principat durant unes hores i, de retruc, la resta del dissabte i diumenge.

«De tota manera, encara ens queden dues setmanes del mes d’agost, en què els comerços segueixen estant de rebaixes i ja han posat a la venda els nous productes de cara a la tornada a l’escola i la temporada d’hivern; a veure si podem recuperar les vendes», va mostrar-se confiada Yebra. El president d’Iniciativa Publicitària, en canvi, va indicar que cal esperar que finalitzi l’agost per fer balanç de l’estiu. «Els petits comerços parlen d’un juliol similar al de l’any passat pel que fa a les vendes i d’un agost una mica inferior», va traslladar Carrié tot lamentant que els comerciants no puguin lluitar contra el baix poder adquisitiu dels clients que reben.