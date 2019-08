Nou repte per a Cardelús al circuit de Silverstone

Nova fita per al pilot andorrà Xavi Cardelús. Aquest cap de setmana es disputarà al circuit de Silverstone el Gran Premi de la Gran Bretanya que l’any passat no es va poder disputar a causa de la pluja que va caure al llarg de la jornada de diumenge. Cardelús arriba a aquest Gran Premi després d’haver fet un important pas endavant a Àustria, on la utilització d’una nova versió de xassís a la seva KTM li va permetre començar a resoldre alguns dels problemes que ha tingut al llarg de la primera meitat de temporada. Uns problemes derivats del fet de no poder tenir accés a aquest bastidor que altres pilots de la marca ja havien fet servir en algunes curses.

La temporada passada, l’andorrà i la resta dels pilots de la categoria van viure dues jornades d’entrenaments complicades per la meteorologia ja que, a la majoria de les sessions, la pista estava humida o molla només en alguns sectors.

Cardelús va recordar que «l’any passat ens vàrem quedar sense poder córrer a causa de la meteorologia. M’hauria agradat córrer en pluja, però les condicions eren molt complicades. És un circuit complicadot, però el cert és que, tot i les condicions adverses de la passada temporada, als entrenaments vaig anar rebaixant els gairebé de dos en dos segons i podíem afrontar la cursa, que finalment no es va fer, en bones condicions».

Sobre la cursa de diumenge, va indicar que «arribem en plena trajectòria ascendent i amb molta feina a fer. Tot just fa una cursa que fem servir el xassís que vam incorporar a Àustria. Toca treballar, no deixar d’evolucionar i seguir endavant amb força per ser més competitius que fa dues setmanes. Si ho fem així, segur que la situació continuarà millorant».