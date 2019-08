Troguet fixa la mirada en el Manaslu per al segon vuit mil

L’alpinista Stefi Troguet ja s’ha establert un nou repte per a la seva carrera. L’andorrana s’ha plantejat l’ascensió dels 14 vuit mils del planeta sense oxigen. L’atleta va coronar el Nanga Parbat (Pakistan), la novena muntanya més alta del planeta, el 3 de juliol. I sembla que el seu debut com a vuitmilista l’ha motivat per seguir amb el seu propòsit. Ara marxa per fer el Manaslu (8.163 metres), el vuitè sostre del planeta, només dos mesos després. El 3 de setembre volarà cap al Nepal.

I, per a afrontar el repte, no només ha fet sacrificis esportius per poder afrontar-lo: «He acabat el meu pressupost de patrocini del 2019 i tots els diners que vaig obtenir durant la temporada d’esquí així que vaig decidir posar a la venda el meu cotxe. Ara l’he venut i m’enfrontaré al Manaslu al setembre. Era un bé molt preuat perquè me’l va regalar el meu avi però vull seguir lluitant per aconseguir els meus somnis».

L’andorrana s’ha convertit en un referent de l’alpinisme arreu del món gràcies a les seves gestes i al seu caràcter i estil.