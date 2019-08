Fridays For Future rebutja les propostes que siguin «un càstig»

El col·lectiu de joves Fridays For Future (FFF) està estudiant les primeres propostes per pal·liar els efectes del canvi climàtic que va rebre dels grups parlamentaris de Demòcrates, Liberals d’Andorra i Ciutadans Compromesos. «N’hi ha algunes que són molt bones, però d’altres que hauríem de millorar perquè la ciutadania vegi que l’ecologia els beneficia», va advertir el president del col·lectiu, Mateu Bracque. Un exemple és la taxa als vehicles contaminants, que consideren que «es podria veure com un càstig».

Seguint amb el mateix exemple, Bracque va apuntar que «si s’arriba a aplicar aquesta taxa, hauria d’haver-hi una proposta millor de la que tenim, com podria ser oferir la gratuïtat del transport públic». D’aquesta manera, podria evitar-se una situació com la que s’està vivint a França, on els professionals dels transports es queixen de la taxa al petroli, recentment imposada, «perquè no tenen alternativa». Des de FFF, no obstant, consideren que totes aquestes mesures són imprescindibles per protegir el planeta, ja que –segons va manifestar Bracque a l’ANA– «si no som tots ecologistes, al final no tindrem futur».