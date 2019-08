Els veïns d’Auvinyà alerten del risc d’esllavissades a les carreteres

Els veïns d’Auvinyà van avisar ahir públicament el perill d’esllavissades que pateixen diverses vies d’accés al nucli de població, en concret en el camí comunal que uneix la CS130 amb la zona residencial i diversos polígons industrials, i en la mateixa carretera secundària. El 22 de novembre de l’any passat van entrar un escrit al Comú de Sant Julià de Lòria advertint de la situació i informant que un terraplè de la via comunal havia cedit. Els afectats asseguren, a més, que encara no han rebut cap resposta de la corporació i el malestar és major arran del corriment de roques que va afectar la CG1 el passat 10 d’agost. Aleshores, el cap del Govern, Xavier Espot, va assegurar amb la legislació a la mà que «els comuns exerceix les competències que en exclusiva li atribueix la legislació urbanística». D’aquesta manera, ressalten la «inacció per part de la corporació» per «inspeccionar, evitar i solucionar» els riscos de despreniments.

Els afectats indiquen que una protecció de la CS130 està malmesa des de fa dos anys

Els veïns denuncien que per arribar a casa seva passen «per dos trams de carretera que tenen evidents problemes de seguretat». La representant dels residents de la zona, Carmen Gutiérrez, va explicar ahir que el primer despreniment es va produir «fa uns dos anys» al punt quilomètric 1,5 de la CS130. «Van caure uns grans blocs de pedra que van travessar la barrera de protecció que hi havia instal·lada al talús i van colpejar un vehicle», va assenyalar, a la vegada que va precisar que «els agents del Servei de Circulació van fer un informe». No obstant això, «des d’aleshores la malla metàl·lica segueix malmesa», va lamentar.



El segon incident va ocórrer el passat mes de novembre, quan va cedir una part del terraplè que suporta la carretera comunal, «que passa per la capella romànica de Sant Romà, la qual visiten molts turistes», va puntualitzar Gutiérrez. Els veïns van informar en l’escrit que van entregar al comú que s’havia produït «un enfonsament del quitrà que podria comportar una esllavissada major». La portaveu va manifestar que «cap tècnic de la corporació s’ha posat en contacte amb nosaltres ni ha vingut a inspeccionar la zona afectada». Per això, des del novembre han enviat «tres recordatoris» de la sol·licitud que van presentar en la qual demanaven que «es realitzin les accions necessàries per dur a terme la reparació de les zones afectades en evitació d’un major deteriorament de la zona».

Estat del terraplè que va cedir a la carretera comunal.

Actuació dels veïns

Com que no es va fer cap actuació al respecte, els mateixos residents de la zona «van col·locar tres cons subjectats amb pedres per alertar als vehicles que no passessin per la superfície afectada», va relatar Gutiérrez. Però alguns els va treure. «Els van llançar on encara és visible el despreniment», va afegir. Per això, un altre veí «va posar-ne dos cons nous i els va collar a l’asfalt», va indicar.

Demandes a l’Executiu

Els habitants demanen al Govern que actuï per «fer prevaldre la seguretat de les persones»

A falta de mesures, els residents d’Auvinyà reclamen que, tot i entendre i respectar la legislació vigent, «hauria de ser el Govern qui hauria de poder actuar fent prevaldre la seguretat de les persones», ja que consideren que «la seguretat de la ciutadania no pot dependre exclusivament d’una cessió de competències i d’una bona sintonia entre els comuns i l’Administració central». En aquest sentit, Gutiérrez va precisar que encara no han traslladat les seves queixes al Govern. Ho faran si al setembre la corporació encara no s’ha pronunciat, ja que temen «que opti per fer silenci administratiu».