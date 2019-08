La caiguda de rocs a la CG1 no afecta la circulació

Les pluges que van registrar-se al Principat des de dilluns a la tarda i fins ahir al migdia van accelerar el procés de purgues a l’esllavissada que va produir-se el dissabte 10 d’agost a la CG1 just davant del Punt de Trobada. De tota manera, segons van informar des del Govern, la caiguda de rocs, que sobretot va produir-se a la zona central del despreniment, es trobava «dins dels paràmetres normals i ja previstos».

Malgrat que van registrar-se despreniments durant bona part de la jornada, el trànsit no va patir afectacions i la seguretat va estar garantida en tot moment ja que, tal com van fer saber des de l’Executiu, el desplegament policial sobre el terreny seguia sent el mateix que el dels dies anteriors i en cas que hagués estat necessari, els agents haguessin procedit a aturar la circulació. A més, les fonts governamentals van precisar que amb la pluja hi havia menys risc de pols i, per tant, de perjudicar la visió dels conductors.

Just el dilluns, segons van comunicar des de l’Executiu, a la zona afectada per l’esllavissada va instal·lar-se un sistema de teodolits automatitzats amb uns punts de diana i uns sensors que permetien calibrar els moviments de terra i, per tant, detectar més ràpidament una possible caiguda de rocs i poder actuar de forma immediata en la circulació de la CG1.