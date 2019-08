Un de cada deu motoristes incompleix el Codi de la circulació

La Policia va sancionar el 10,8% dels 426 motoristes que va controlar durant la campanya específica que va dur a terme entre el 5 d’agost i diumenge passat. És a dir, 44 conductors van infringir les normes tècniques i administratives, i 12 van cometre imprudències o infraccions en el decurs de la circulació, va informar ahir el servei de l’ordre a través d’un comunicat de premsa. Tanmateix, els agents van constatar que els 46 sancionats van infringir un total de 56 articles del Codi de la circulació relacionats amb el conjunt d’aspectes que es tenien en compte.



La vulneració més freqüent va ser la de no presentar el rebut de l’assegurança malgrat tenir-lo vigent (20 sancions) i no disposar del distintiu de la ITV vigent (18). D’altra banda, vuit motoristes no van respectar la senyalització horitzontal i quatre van realitzar avançaments indeguts.



La campanya tenia com a objectiu «incidir en què les motocicletes circulin per les vies públiques en bones condicions tècniques i administratives, així com detectar els comportaments imprudents dels conductors amb l’objectiu d’intentar reduir la sinistralitat a la xarxa viària». Cal recordar que el 2018 totes les víctimes mortals a les carreteres andorranes anaven sobre dues rodes. Per això, l’Automòbil Club d’Andorra va activar la campanya Missió Zero Accidents, la qual dura tres anys i durant el 2019 posa èmfasi en els motoristes.

Xifres més baixes

Aquesta és la segona campanya específica adreçada als conductors de motocicletes i ciclomotors que fa la Policia des d’inici d’any i a diferència del 2018, quan no en va fer cap. L’última es va efectuar entre el 13 i 31 de maig i, aleshores, un 17,32% dels 508 conductors controlats van ser sancionats. En aquella ocasió, la sanció més comuna va ser no respectar la senyalització horitzontal, seguida per la de no portar el rebut de l’assegurança i no tenir la ITV en regla.