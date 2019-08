El MoraBanc Andorra presenta els dos nous directors d’orquestra

Solana: «Hem buscat tenir més anotació i més capacitat de generar joc. Ens guiaran cap on volem anar amb el nostre joc»

Els fitxatges del MoraBanc Andorra per al nou curs estan desfilant aquesta setmana per la seu de MoraBanc. I, després que es fes la presentació oficial de Bandja Sy i Tyson Pérez el dilluns, ahir va ser el torn dels qui seran els dos nous directors d’orquestra: Jeremy Senglin i Clevin Hannah. El director general del club, Francesc Solana, va indicar que «aquest any hem buscat tenir més anotació i més capacitat de generar joc des de la posició de base que la que hem tingut aquests anys. Pensem que són dos jugadors que, Clevin sobretot amb la seva experiència a la lliga, ens poden guiar cap on volem anar amb el nostre estil de joc. Hannah podrà ajudar tant al Jeremy com al Frantz Massenat a conèixer la competició. Són dos jugadors que individualment poden jugar de base i dirigir, però que alhora són molt complementaris per jugar junts». Senglin i Hannah arriben al Principat per substituir Andrew Albicy i els dos són conscients del repte que suposa.

Senglin

Va ser un dels jugadors més destacats de la lliga francesa amb el Nanterre el curs passat. El base, de 24 anys i d’1,88 metres d’alçada arriba a Andorra després de dominar la competició amb uns números extraordinaris: 14,3 punts per partit, 3,2 assistències i 2,4 rebots per partit, sent fonamental en la gran temporada del Nanterre, equip revelació de la lliga francesa havent arribat a semifinals de la competició. «El Jeremy va ser el primer fitxatge que vam fer aquesta temporada i per a nosaltres serà un jugador important. L’any passat va fer un bon paper a la lliga francesa i esperem que el seu èxit esportiu individual ens ajudi a créixer com a equip», va apuntar Solana.

Senglin: «Se m’atribueix la facilitat per anotar però em vull descriure com un jugador que aporta el que l’equip necessita»

Senglin està cridat a ser un jugador clau, tot i això va comentar que «no sento pressió, és una oportunitat. El fet de tenir un entorn tan bo amb un gran entrenador i uns bons companys d’equip fa que tingui moltes ganes de lluitar per l’equip i de fer-ho bé per tot el grup». L’estatunidenc debutarà a la competició espanyola. Sobre el repte, Senglin va expressar que «sóc molt jove i jugar a l’ACB és un autèntic repte. Tothom vol disputar aquesta competició. He viscut una bona etapa a França però per a mi venir a la Lliga Endesa suposa un pas endavant. Estic molt il·lusionat i tinc ganes de posar-me a prova en un campionat com aquest».

Pel que fa a les seves habilitats, va destacar que «la primera característica que se m’atribueix normalment és la facilitat per anotar, però em vull definir com un jugador que aporta el que l’equip necessita. Des del lideratge a les passades o la defensa i el ritme de joc. Vull ser molt competitiu per poder ajudar a l’equip».

Hannah

Solana va afirmar que «ell volia venir i vam fer una aposta per ell. Ha confiat i tenia moltes ganes de venir a Andorra i estem molt contents que aquests dos nous jugadors siguin els nostres directors de joc». El base jugarà en el seu cinquè equip de la Lliga Endesa, després d’haver militat al Divina Seguros Joventut, al Retabet Bilbao, al Bilbao Bàsket, a l’UCAM Múrcia i al Gran Canària. En els seus 126 partits que ha jugat a l’ACB, el jugador ha aconseguit una mitjana d’11,7 punts, 3,6 assistències i 11,5 punts de valoració. En la temporada 2017-2019, va ser escollit MVP del mes de juliol, en la seva etapa com a jugador murcià.

Hannah: «Els companys són bons jugadors i bones persones. Serà fàcil construir un grup sobre el qual formar un equip»

El jugador ha signat per tres temporades quan estava habituat a canviar d’equip sovint. «Em vaig fent gran i volia aprofitar aquesta oportunitat per arrelar-me a un projecte a més llarg termini», comentava. El novaiorquès ja havia tingut a Ibon Navarro com a tècnic: «Estic molt content perquè amb l’Ibon vaig viure una gran experiència a Múrcia, on vam fer una fantàstica Champions League. L’any passat es va fer una EuroCup excepcional i aquestes dues experiències poden construir un projecte fantàstic a Andorra. Hi ha un cúmul de jugadors que m’agraden molt per construir un projecte pas a pas i repetir un èxit com a aquests».

Pel que fa a l’adaptació al grup, va valorar que «és un repte diferent perquè m’he trobat amb moltíssims jugadors amb qui no he jugat mai. Però considero que, a més de grans professionals, són bones persones. I això fa preveure que serà fàcil construir un grup sobre el qual formar un equip».