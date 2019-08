La intervenció d’Assegurances Generals genera incertesa al sector

El sector de les companyies d’assegurances es troba en plena incertesa davant de la incògnita per la intervenció a finals de la setmana passada d’Assegurances Generals per tal d’investigar presumptes irregularitats en la gestió que duien a terme els seus responsables. Encara que no volen generar alarmisme, sí que reclamen al Govern o a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) que informin sobre la situació actual de l’entitat afectada des de finals de la setmana passada. El president de l’Associació de Societats Andorranes d’Assegurances i Reassegurances (ASAAR), Amadeu Codina, explica que el sector «està a l’expectativa de veure què passa i per quin motiu s’ha fet aquesta intervenció» i afegeix que estan «a l’espera» que el Govern o l’AFA els informi de l’estat actual de la situació.

EL PERIÒDIC s’ha posat en contacte amb les dues entitats, i des del Govern afirmen que correspon a l’AFA informar sobre la situació com a «organisme independent». Des de l’Autoritat Financera, però no han donat resposta a la petició d’aquest rotatiu.

El representant de l’associació, de la qual en forma part l’asseguradora intervinguda, diu que encara és «d’hora» per derimir si aquesta circumstància pot afectar o no el sector, tot i que destaca que la mateixa AFA els ha estat exigint «molt» a nivell de gestió en els últims anys. Codina creu que la intervenció s’ha fet per algun motiu, tot i que apunta que també es podria deure a una «situació provisional». El president de l’ASAAR comenta que la passada primavera es van fer inspeccions a les companyies.



No hi ha efecte contagi

De moment, però, no tem que hi pugui haver un efecte contagi. «Nosaltres estem tranquils perquè complim amb la normativa i ho fem tot bé», relata Codina, que afirma que en els últims dies no han notat un increment de trucades per part de clients per preocupar-se per la situació del sector. «Ningú ens ha trucat, però hi ha hagut comentaris que es poden fer a nivell de carrer, i trobes algun altre company que està a l’expectativa i vol saber quines conseqüències podria comportar aquesta situació», afegeix.

Per la seva banda, el president de l’Associació d’Assegurances d’Andorra (AAA), Josep Maria Altimir, explica que la situació actual «preocupa», però alhora afirma que el fet de desconeixer-ne l’abast impedeix avaluar-ne quines podrien ser les repercussions.«Fins ara no sabem on arriba l’afectació», relata Altimir, que la situació es podria deure a diferents casuístiques.

«A nivell social ningú ens ha dit res, els nostres client venen i tramiten i estem portant un règim normal i corrent en les assegurances generals», comenta Altimir. El president de l’AAA sí que tem que hi pugui haver clients que «es puguin sentir incòmodes en relació a les asseguradores», i per això també creu que des dels organismes públics caldria explicar la situació actual. «Si no sabem què ha passat i quines són les conseqüències de la intervenció, tothom està amb l’interrogant», diu.

Demandes de l'AFA

Altimir també recorda que des de fa temps l’AFA envia comunicats sobre mecanismes de prevenció a aplicar i afirma que l’entitat demanava molta informació comptable i de solvència. «Estàvem tranquils i ja no ho estem», diu Altimir, que també ressalta que aquesta intervenció s’ha dut a terme a l’estiu i que per tant, ha agafat a molts directius i companyies de vacances.

Normalitat en el dia a dia

L’inici de la setmana a Assegurances Generals s’ha fet amb normalitat. Segons fonts consultades per aquest rotatiu, l’administrador està duent a terme la recopilació d’informació requerida per l’AFA. S’analitzen les gestions i, de moment, es desconeix amb concreció amb què es basa la investigació de l’AFA. També es desconeix el nombre de possibles clients que es podrien veure afectats per aquesta situació. De moment, segons apunten les mateixes fonts, l’horari comercial i d’atenció al públic es duu a terme amb normalitat, així com la tramitació de possibles sinistres o d’accidents. Assegurances Generals és una de les companyies històriques del país. Es va crear el 1984 i el capital pertany pràcticament a una sola família.