Un conductor ferit en un despreniment de roques

Un conductor va resultar ferit ahir a la carretera N-230, al terme municipal del Pont de Suert, a causa d’un despreniment de roques que hi va haver coincidint amb l’episodi de pluja.

Segons va informar la Direcció General d’Emergències, l’avís de l’incident es va produir a les 11.10 hores del matí, al quilòmetre 126 de la carretera que travessa l’Alta Ribagorça i l’Aran. El conductor mateix va explicar que havia aturat el seu cotxe per tal de retirar unes pedres que havien caigut damunt la calçada i dificultaven la circulació. En aquell moment, una altra pedra va caure i va impactar al cos de la víctima, que de seguida va tornar a entrar al cotxe per protegir-se i avisar els serveis d’emergències. L’home va ser atès per dues dotacions dels Bombers i tot seguit va ser traslladat amb una ambulància del SEM, que va certificar que presentava ferides «menys greus».