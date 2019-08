Mor ofegat un resident de 39 anys en una platja d’Alacant

Un home resident de nacionalitat portuguesa i veí d’Encamp va morir ofegat dimarts a la tarda mentre es banyava a la platja de Les Ortigues, a Guardamar del Segura (Alacant). El cos sense vida de la víctima, de 39 anys, va ser trobat al voltant de les 16.40 hores, després de quatre hores i mitja de recerca, van informar fonts de la Creu Roja i de la Guàrdia Civil a l’agència de notícies EFE.



Un coordinador de platges de la institució humanitària va relatar que l’home s’estava banyant amb la seva filla adolescent «en la zona més tranquil·la de costa de Guardamar». En concret, el responsable va assegurar que era «una espècie de piscina natural que es forma allà, entre Les Ortigues i La Mata, ja a Torrevella. No hi ha corrent i sempre està molt resguardada, hi acudeixen fins i tot persones grans per banyar-se». En el moment dels fets onejava la bandera groga. No obstant això, la víctima no sabia nadar, segons va precisar la seva filla a les autoritats. «Segons ens va explicar la dona, l’home es va posar nerviós perquè no tocava de peus al fons, se li va escórrer de les mans i va desaparèixer sota l’aigua», va precisar el coordinador.

Ampli dispositiu de recerca

Després de rebre l’alerta, l’equip de Salvament Marítim de la Creu Roja va activar un dispositiu de recerca conjuntament amb la Guàrdia Civil. Una desena de socorristes, alguns amb motos aquàtiques, bussos i fins i tot un helicòpter van inspeccionar la zona sense èxit. «Hem treballat a ple rendiment per trobar-lo», van manifestar les autoritats. El cos sense vida de l’home va aparèixer flotant a escassos metres de la costa. Els socorristes van intentar reanimar-lo i un metge del Servei d’Atenció Mèdica d’Urgència va certificar finalment la seva defunció, van precisar fonts de la Creu Roja.