França afirma que el pla contra el contraban de tabac funciona

França afirma que el pla signat amb Andorra el març de l’any passat per frenar el contraban de tabac està donant els seus fruits. En una resposta a una pregunta escrita, el Ministeri d’Acció i Comptes Públics francès explica que els primers resultats de la posada en marxa d’aquest acord, que inclou la instauració de patrulles conjuntes entre agents andorrans i francesos a prop de la frontera i l’enduriment de sancions, són «encoratjadors». Des de Matignon expliquen que la lluita contra el consum de tabac es basa d’una banda en la reducció del nombre de consumidors mitjançant sobretot un increment dels preus dins de França,i alhora en els plans d’actuació a la duana per lluitar contra el tràfic il·lícit de cigarretes.

En aquest sentit, afirmen que les actuacions estan donant resultats positius gràcies a l’increment de les interceptacions de tabac procedent del contraban, que l’any passat va ser d’un 15%. A més, asseguren que aquesta tendència està sent similar en el primer semestre del 2019. Malgrat que l’executiu d’Édouard Philippe no concreta més xifres, durant el primer semestre de l’any els duaners de la frontera francoandorrana van interceptar un 10% menys de tabac respecte al mateix període de l’any passat. Des del gener fins al juny, es van requisar 4.284 cigarretes, segons un estudi del mateix Ministeri d’Acció i Comptes públics francès.

La resposta de París s’ha fet arran d’un apregunta del diputat de la República en Marxa –que dona suport al Govern-, Sébastien Cazenove, que demanava a l’executiu per la situació dels estanquers que tenen els seus negocis a prop de la frontera amb un altre país, i en concre els que el tenen ubicat al departament francès dels Pirineus Orientals, que es troba a tocar d’Andorra.

Pla repressiu

L’executiu també respon que l’acció en territoris propers al Principat són objecte d’un pla «específic» que «es tradueix amb la voluntat del Govern d’actuar sobre el pla repressiu» .En aquest sentit, Cazenove també alertava de les dificultats a les quals es podrien enfrontar els venedors de tabac a causa dels increments dels preus a França i de la venda il·lícita de tabac procedents d’altres països, i si bé en la seva pregunta no els nomena explícitament, feia referència tant a les mercaderies procedents d’Andorra com d’Espanya. A més, posa com a exemple un estudi que assegura que a França hi ha en circulació 7.600 milions de cigarretes procedents del mercat negre.

Una gran prioritat

En la seva resposta, el govern gal afirma que «el comerç il·lícit de productes de tabac és una de les grans prioritats», i que té tant l’objectiu de reduir el nombre de fumadors com de «recolzar els estanquers». És per això que París , segons explica en la mateixa resposta, està insistint per limitar encara més les quantitats de compra transfrontereres per als ciutadans i per harmonitzar els preus dins de la Unió Europea. A més, França també ha aprovat altres mesures més restrictives, com ara l’enduriment de les sancions en cas de possibles fraus, que preveuen multes d’entre 1.000 i 5.000 euros.

L’Hexàgon ha aprovat recentment diferents augments del preu del tabac que ja s’han començat a aplicar. Al mes de març, el cost de les cigarretes va créixer entre 50 i 60 cèntims, un increment que també està previst que es dugui a terme novament el pròxim mes de novembre. La previsió és que l’any que ve, el paquet de tabac a França pugui arribar a costar 10 euros, el que suposaria un increment d’un 50% respecte al que valia aquest mateix producte ara fa tres anys. Des de l’arribada d’Emmanue Macron a la presidència de França i d’Édouard Philippe al govern gal, els preus de tabac han variat ja fins a vuit vegades.