Primers ajuts de 39.000 euros al Pas per compensar el tall de l’RN-22

Els comerciants i empresaris del Pas de la Casa afectats pel tall que hi va haver a la carretera RN-22 entre el 28 d’abril i el 15 de maig passat, podran rebre aviat les primeres ajudes econòmiques del Govern per compensar les pèrdues acumulades durant aquells dies. El BOPA recollia ahir l’adjudicació de la primera remesa d’ajuts atorgada per l’Executiu que ascendeix a un total de 38.799 euros. Els diners se’ls repartiran 37 establiments del poble, entre comerços, hotels, bars i restaurants i serveixen per cobrir el 15,5% de la cotització que l’empresari paga pel treballador a la CASS i que es podia demanar pels dies que la carretera va estar tallada. Amb tot, des de l’Executiu no es va concretar quan es faran aquests pagaments.



El què està clar és que aquesta primera remesa no serà l’última. El dia abans que s’acabés el termini per demanar les ajudes, el ministre portaveu, Eric Jover, va explicar que s’havien rebut un centenar de sol·licituds que calia analitzar. A mesura que s’han anat aprovat les sol·licituds, és quan s’han atorgat les ajudes corresponents, de moment, aquestes 37. Els propers mesos, però, es preveu aprovar noves remeses que de moment s’estan estudiant, motiu pel qual tampoc es podia quantificar quin seria l’import total d’aquestes noves partides destinades a compensar pèrdues.

Primera notícia

Els comerciants i veïns del Pas de la Casa, segons van expressar els representants de les dues associacions que els agrupen, van assabentar-se de la notícia per la trucada d’aquest rotatiu. El president de l’Associació de Veïns i Comerciants, Oscar Ramon, va explicar que havia passat tant de temps des que van fer la sol·licitud fins ara, sense rebre notícies de ningú, que fins i tot tenien dubtes de quan ho podrien cobrar. De la mateixa manera va reconèixer que si bé les cotitzacions de la CASS «eren una part important», va recordar que s’havia parlat de destinar una partida de més d’un milió d’euros «que no sabem com es traduirà».

Per la seva banda, el president de la Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrié, va indicar que la previsió era poder cobrar alguna cosa de cara al setembre i que, de fet, com que aquest mes molts comerciants estaven de vacances, tenien previst reunir-se el mes que ve «per mirar si podem cobrar alguna cosa més». Amb tot, no va donar més detalls sobre què podrien reclamar.



Alhora, cal tenir present que les partides d’ajudes del Govern no són les úniques que rebran els empresaris de la localitat fronterera, sinó que el Comú d’Encamp també va aprovar un paquet de mesures per compensar-los les pèrdues, amb una partida de 90.000 euros per fer-hi front. La corporació va preveure el retorn del 7% de l’impost de radicació, la taxa d’higiene i el preu públic pagat per les diferents empreses per la instal·lació de terrasses o pel permís a tenir mercaderia exposada a la via pública. A més, es va modificar el calendari tributari anual del pagament dels impostos i taxes afectades per les mesures, que s’ajorna del juny al setembre. El cònsol va informar recentment que s’havien rebut 154 sol·licituds per acollir-se a les mesures i que al setembre es farà efectiva. En aquest sentit, com que és el mes en què estava previst cobrar les taxes i impostos afectats, s’ha previst descomptar directament del rebut la part corresponent als dies de tancament.