Les exportacions cauen un 4% a la demarcació de Lleida

Les exportacions de la demarcació de Lleida a l’estranger han caigut un 4,1% durant el primer semestre de l’any, en comparació amb el mateix període de l’any passat. Segons dades fetes públiques ahir pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, entre gener i juny de 2019 es van exportar productes per valor de 903,9 milions d’euros, mentre que l’any passat aquesta xifra va superar els 940 milions.



La de Lleida és l’única demarcació catalana que pateix una caiguda de les exportacions en aquest període. El conjunt del país registra un increment del 2% i al primer trimestre de 2019 es va arribar a prop de 37.375 milions d’euros.



Les empreses del sector alimentari, begudes i tabac continuen liderant les exportacions de Ponent i el Pirineu, amb vendes per valor de 517,8 milions d’euros, tot i patir una caiguda del 10,3%. Els segueixen els béns de consum, que van vendre per valor de 92,6 milions i, en aquest cas, van experimentar un augment del 4,7%.



Pel que fa a les importacions, el primer semestre d’aquest any han sumat un valor de 524,2 milions, un 6,8% més que al mateix període del 2018. Per tant, malgrat una evolució a la baixa, la balança comercial segueix sent àmpliament positiva, amb una diferència favorable de quasi 380 milions entre el que s’exporta i el que s’importa des de la demarcació lleidatana.



Una altra dada positiva és que el territori va registrar un increment del 7,1% de les vendes a l’exterior, tot arribant als 189,2 milions. Els productes de l’alimentació, begudes i tabac (117,1 milions) han liderat vendes amb un increment de l’1,7%, seguits pels béns d’equip (20,8 milions) amb un increment encara més fort, del 39,4%. Al conjunt de Catalunya, les exportacions van caure un 1,1% el passat mes de juny i es va arribar als 6.121,3 milions d’euros en productes venuts a fora, informa RàdioSeu.