Despreniment de pedres a la carretera C-14 a Organyà

La carretera C-14, al seu pas pel terme municipal d’Organyà, es va veure afectada la matinada de dimecres per un despreniment de roques. Afortunadament, l’incident no va ser greu i no va causar afectacions significatives a la circulació de vehicles.



Segons es va informar des de la Direcció General d’Emergències, l’avís de l’incident es va rebre a les 5.45 hores del matí de dimecres, alertant del despreniment al quilòmetre 163,5 de l’eix que connecta Tarragona i el Pirineu. Els Bombers van ser informats que havien caigut pedres a la via, tot i que finalment no va ser necessària la seva intervenció. De fet, segons informa RàdioSeu, de la neteja de la calçada, finalment, se’n van fer càrrec els Mossos d’Esquadra i el Servei de Manteniment de Carreteres. Tot i l’incident, la circulació a la C-14 es va poder mantenir sense cap altre complicació.