Colom, a la llista definitiva de la selecció espanyola per al Mundial

Sergio Scariolo, seleccionador espanyol, va anunciar ahir la llista definitiva de jugadors de cara al Mundial de la Xina que comença el 31 d’agost i, per primera vegada, entre els 12 noms hi figura el d’un andorrà. Quino Colom disputarà la competició juntament amb Ricky Rubio, Rudy Fernández, Pau Ribas, Víctor Claver, Javier Beirán, Sergio Llull, Willy Hernangómez, Juancho Hernangómez, Xavi Rabaseda, Pierre Oriola i Marc Gasol.

La llista final es va donar a conèixer després que Scariolo descartés Ilimane Diop i Jaime Fernández. «Creiem que el millor per a l’equip és que continuem amb els 12 jugadors que estaran al Mundial. Encara falten partits i ells serien els primers a entrar si hi hagués alguna baixa», va indicar el seleccionador.

«Els hem donat les gràcies pel seu grandíssim treball, pertanyen a aquesta família al 100%. Tots els processos d’accés a una entitat tan consolidada com aquest equip tenen els seus terminis, les primeres vegades no es continua a la competició», va afegir el tècnic.

El seleccionador va recalcar que el «més habitual» és començar a la competició «d’aquesta manera», i va afirmar que comptaran tant amb Diop com amb Fernández «per al futur». Tot i això, també va voler anunciar que en el partit d’avui contra la República Dominicana no hi seran, ja que consideren que «hi han de ser els de la Xina». Així doncs, comença una nova aventura per l’andorrà que no fa gaire ha fitxat pel València Basket.