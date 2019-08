L’AFA va intervenir Assegurances Generals per problemes financers

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) va pronunciar-se ahir sobre la intervenció del passat divendres a Assegurances Generals després que el dia abans les dues associacions del sector haguessin reclamat explicacions sobre els motius que van portar a exercir aquest control així com sobre la situació actual de l’entitat. Concretament, en el comunicat emès, l’AFA va indicar que havia detectat que a Assegurances Generals concorrien «suficients indicis que comportarien que l’entitat es trobés en una situació de dificultat financera». Davant d’aquests fets, tal com preveu la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, l’organisme va procedir a adoptar mesures de control especial amb l’objectiu, segons van especificar en el text difós, «de salvaguardar els interessos dels assegurats i dels tercers interessats, així com de garantir el normal funcionament de les activitats de l’entitat».

Tal com recull l’edicte del passat 19 d’agost que va sortir publicat just ahir al BOPA, el director general de l’AFA, Ramón López, va resoldre, el 14 d’agost, adoptar dues mesures de control especial sobre Assegurances Generals que finalment van ser executades el divendres 16 d’agost. Per una banda, va decidir substituir de forma provisional l’òrgan d’administració de l’entitat asseguradora, concretament els tres membres del Consell d’Administració: el president Jaume Calvó, el vicepresident Amadeu Calvó i el secretari Jaume Vila. Per l’altra banda, va procedir a designar Jordi Torrellas com a administrador especial d’Assegurances Generals «amb les més àmplies facultats de gestió i administració de l’entitat».

Inquietud del sector

Fins ahir la incertesa planava en el sector de les companyies d’assegurances, ja que l’AFA s’havia mantingut en silenci des de l’actuació del passat divendres. De tota manera, des de les associacions d’assegurances, tot i admetre certa preocupació, havien apuntat que calia esperar per derimir si aquesta circumstància podia afectar o no el sector, ja que el fet de desconèixer-ne l’abast els impedia avaluar-ne quines podrien ser les repercussions.

Les mateixes asseguradores, però, van comentar que ningú els havia dit res i que els clients seguien acudint a les entitats a fer les gestions necessàries. De fet, en els últims dies no havien detectat cap increment de trucades per part dels clients tot mostrant preocupació per la situació del sector. Tot i així, van admetre haver sentit diversos comentaris a nivell de carrer, a més de rebre consultes de companys que es mantenien a l’expectativa i volien saber les conseqüències que podria comportar aquesta situació.

El sector va aprofitar per posar de relleu que l’AFA els havia estat exigint molt a nivell de gestió en els últims anys i que precisament la passada primavera l’Autoritat va estar fent inspeccions a les companyies. Segons els responsables de les assegurances, l’organisme envia comunicats sobre mecanismes de prevenció a aplicar, a més de demanar molta informació comptable i de solvència.

Normalitat absoluta

L’inici de la setmana a Assegurances Generals s’havia desenvolupat amb normalitat. L’administrador està duent a terme la recopilació d’informació requerida per l’AFA, a més d’anar analitzant les gestions. De moment, l’horari comercial i d’atenció al públic es duu a terme amb normalitat, així com la tramitació de possibles sinistres o d’accidents. Assegurances Generals és una de les companyies històriques del país; es va crear al 1984 i el seu capital pertany pràcticament a una sola família.