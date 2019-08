Sidibé i Gaffoor, les noves cares de l’FC Andorra

Queden tres dies per començar la lliga i l’FC Andorra continua reforçant-se per afrontar el repte de jugar a la divisió de bronze. L’última incorporació a fer-se oficial és l’extrem esquerre Moussa Sidibé, però el club també té tancat el fitxatge del defensa central francès Mickaël Gaffoor.

Sidibé, de 24 anys, prové del Llagostera i va ser una de les peces clau perquè el conjunt gironí aconseguís l’ascens a la Segona Divisió B. El malià tenia contracte en vigor amb l’entitat catalana, i l’FC Andorra va pagar-ne el traspàs per fer-se amb els seus serveis. Sidibé ha signat per una temporada amb els tricolors. La temporada passada, el jugador va signar unes xifres d’onze gols en 39 partits i arriba al Principat per fer-se un lloc a l’11 inicial i lluitar contra el senegalès Moha Keita per aconseguir-ho.

Pel que fa a Gaffoor, de 32 anys, és un central força experimentat. El francès arriba al conjunt tricolor procedent de l’Omonia Nicòsia de Xipre i acumula una llarga experiència a la Segona Divisió espanyola. On va militar a les files de l’Albacete, Mirandès, Guadalajara i Numància.

Amb aquestes dues incorporacions ja són 10 els fitxatges que ha fet el club per afrontar la lliga que arrenca diumenge contra l’Espanyol B. El debut de la categoria al Prada de Moles serà l’1 de setembre contra el Badalona.