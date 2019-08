Clifton Onolfo insisteix que vol parar la competició

Falten pocs dies perquè arrenqui la lliga i el Reus segueix sense tenir res clar. Bé, res a excepció que vol aturar les competicions. L’actual administrador concursal del conjunt del Baix Camp continua sense donar explicacions a Clifton Onolfo i els seus socis per tal que puguin salvar el club. A més, les vacances d’agost no ajuden. Per llei, aquest més és inhàbil i, per tant, no es poden processar les actes judicials com les que els advocats del Reus volen tramitar.

Els serveis jurídics van presentar la setmana passada un recurs per tal que els últims dies de mes passessin a ser hàbils i així treballar en la no desaparició del club vermell-i-negre. L’entitat manté l’esperança perquè hi ha un article del Poder Judicial que ho contempla en casos «que es puguin declarar urgents per les lleis processals».

De moment, el Reus no sap en quina competició jugarà o si podrà disputar cap competició oficial. És per això que els advocats d’Onolfo han demanat que s’aturi la lliga de Segona, Segona B i Tercera Divisió fins que tot s’hagi aclarit.