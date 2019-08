Els equips de tècnica de la FAE viatgen a Saas Fee

Ahir les seccions de tècnica d’esquí alpí masculí i femení van viatjar a Suïssa, a l’estació de Saas Fee, per realitzar una nova estada de pretemporada fins al 28 d’agost. L’expedició està formada per les esquiadores Mireia Gutiérrez i Carla Mijares, que es pretén que faci un salt. L’staff el fomen Yago Antes (entrenador responsable) i Pol Ferrer (skiman i fisio). També hi han anat els esquiadors Àxel Esteve, Àlex Rius, Bartumeu Gabriel, Joan Verdú i Xavier Cornella, amb Frédéric Beauviel (entrenador responsable dels nois), Nico Belcredi (entrenador ajudant i skiman) i Ricard Ortega (skiman).

Antes va indicar que l’objectiu de l’estada és començar a agafar sensacions: «Es tracta de tornar a posar-nos els esquís, tornar a provar coses, aprofitar per agafar el material, fer les botes i provar-les, i en tot cas retocar-les amb el personal de Fischer que hi ha allà. És en general una posada a punt, abans de la gran estada de la pretemporada, que és a Ushuaia del 8 de setembre al 10 d’octubre».