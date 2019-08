Salut renova Piqué com a director general del SAAS

Josep Maria Piqué continuarà els pròxims anys com a director general del SAAS. Així es va confirmar ahir a través d’un decret publicat al BOPA. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va assegurar a l’ANA que «l’aportació a la millora de la gestió de l’Hospital de Meritxell» ha estat el principal motiu pel qual s’ha optat per la seva renovació.



Segons Martínez Benazet, en l’últim consell directiu del SAAS es va demanar, per unanimitat, que Piqué fos renovat i calia, posteriorment, l’aprovació del Govern, una decisió que es va prendre la setmana passada en consell de ministres. El titular de Salut va admetre que des que va accedir al càrrec ja tenia clar que volia que Piqué continués per la «confiança» que té en ell (havien treballat plegats). «Penso que ha aportat una qualitat de la gestió del SAAS molt important». Té un gran coneixement i una gran experiència», va justificar el ministre, afegint que Piqué ha contribuït a una «normalització i modernització del que és la gestió del SAAS» i també a una millora dels processos assistencials, administratius i en la «transparència».



De fet, creu que Piqué és «una persona que aporta moltíssim» amb una gestió «rigorosa» que ha fet que les notícies sobre el servei ja no siguin negatives com ho eren abans. En aquest sentit, va destacar les millores tant des del punt de vista de gestió econòmica com d’organització i també d’estructures i assistencial.