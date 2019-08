Vinculació amb la natura

El bosc no només és un espai de tranquil·litat per gaudir de la natura, sinó també pot ser un indret on a més un pot deleitar-se observant art integrat en l’entorn. Al bosc de l’Esquella del Coll d’Ordino s’hi poden trobar figures humanes i màgiques formant part de l’univers natural. Però no simplement apareixen com un pedaç, sinó formant-hi part resultant una unió que sembla nativa.

En una passejada per la zona del Bosc Viu s’observa l’actuació d’Àngel Calvente. El seu projecte Arrels fa precisament això, que cada element de la seva obra sorgeixi de la natura, i que relacioni l’home d’on surt en els seus orígens, com la resta d’éssers vius del planeta. En la passejada es poden veure figures humanes, però també només parts del cos, com cares i mans. Algunes d’aquestes fins i tot marquen el camí de l’itinerari a seguir. La integració és tal que alguna de la trenta de creacions que s’hi troben, costa de trobar-les. La reflexió de l’espectador porta a «estar vinculat amb la natura», com comenta el mateix Calvente. També hi ha representacions animals, com d’alguna espècie que antigament formava part del paisatge andorrà, com el llop. Un d’aquests cans salvatges «reflecteix la seva ànima», mostrant un passat no tan llunyà. Ocupava el seu ecosistema al bosc, però al fer acte de presència la civilització, que cada cop guanya més espai al terreny natural, va suposar «un problema» per a la convivència.

Al llarg del camí també s’hi troben figures màgiques i mitològiques, com deesses, savis del bosc o follets. Aquests, penjats de les branques dins de gotes d’aigua fetes amb resina transparent. Les figures, fetes de ciment, destaquen ara especialment, però amb el temps els hi sortiran líquens i vegetació, que encara les unirà més al terreny on s’hi troben.