L’Acoda vol una llei per demanar responsabilitats a les obres

L’esllavissada a la CG1 del 10 d’agost segueix provocant que els diversos sectors implicats es manifestin al respecte. Ara és l’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra (Acoda) la que «reitera la necessitat» d’una llei d’ordenació de l’edificació que «endreci i determini les diferents responsabilitats que pertoquen a cada un dels agents que intervenen en una obra». D’aquesta manera, l’entitat assegura que s’evitaria que les construccions quedessin a mig fer, tal com ha passat en la parcel·la de titularitat privada on es va produir el despreniment de rocs que va afectar la circulació de la carretera general. En aquest sentit, l’entitat va anunciar que ja estan treballant en la redacció d’aquesta llei juntament amb altres col·lectius vinculats al sector de la construcció.

L’associació defensa el text, però demana que no «entorpeixi encara més la inversió estrangera»

El reclam que va fer ahir l’Acoda no és nou. El Col·legi Oficial d’Arquitectes (COAA) també va demanar de redacció i l’aprovació d’aquesta mateixa llei el passat 14 d’agost i va anunciar que s’havia reunit amb el cap de l’Executiu, Xavier Espot, el juliol per tractar l’assumpte. Ambdues entitats en coincideixen en la importància de portar a terme totes i cadascuna de les fases que preveu cada projecte per garantir la seguretat, la finalització dels treballs projectats i la preservació del seu estat de conservació, així com reduir l’impacte que aquesta problemàtica genera en el medi ambient.



Els contractistes, a més, defensen aquesta llei perquè «el sector de la construcció es troba actualment en un punt àlgid». En concret, assenyalen que el volum d’obra privada en curs i els projectes pendents d’executar-se són «importants». La situació, per tant, «convida a tots a la reflexió i a prendre les mesures escaient per part de l’Administració».

Text amb objeccions

De la mateixa manera que el COAA defensa la importància de definir les responsabilitats de totes les parts implicades en els projectes, l’Acoda obre un parèntesi: dona suport a la llei, però va matisar que «no calen grans canvis que entorpeixin encara més la inversió privada i ens facin caure en un excés d’intervencionisme i burocràcia encara més farragós que l’actual». En aquest sentit, l’entitat va recordar que «moltes mesures de supervisió i control ja existeixen. Les apliquen per alguns comuns i l’Administració central». No obstant això, el Govern va evidenciar després del cas de l’esllavissada a la Borda Sabater que l’autoritat sobre les construccions privades són les corporacions gràcies a la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns aprovada el 2017.