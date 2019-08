Mans a l’obra per garantir l’energia

És agost i això, per FEDA, suposa posar-se mans a l’obra. És l’època de l’any més propícia per fer les tasques de manteniment i de millora en les infraestructures hidroelèctriques i la parapública fins i tot ha aprofitat per aturar la central durant una setmana. Les presses i els canals de la xarxa hidroelèctrica es van construir als anys 30 del segle passat i aquestes actuacions «són molt necessàries per conservar i garantir el bon rendiment de la central», va explicar la directora de Transport de la companyia, Laura Bonet, que va xifrar la inversió d’aquest estiu en 150.000 euros. Des que va obtenir la concessió del sector enèrgic el 1988, FEDA ha invertit 35 milions en manteniment. «Les infraestructures estan gairebé amortitzades», va assegurar Bonet.

La vida útil d’un grup de producció de la central s’acaba i substituir-lo costarà nou milions d’euros



El llac d’Engolasters es nodreix de dos canals, el Valira, que capta l’aigua des de Ransol i té 13 quilòmetres de llargada, i el Madriu, que neix a Ràmio i consta de tres quilòmetres. Ahir el de Valira estava buit quan sol transportar 5.000 litres d’aigua per segon. Nou presses desvien l’aigua dels rius per dur-les al canal i els tècnics de FEDA van inspeccionar ahir la d’Ensagents, situada a Pardines. En concret, ahir van comprovar l’estat de les comportes i de la instal·lació que canalitza l’aigua.



No són els únics treballs que faran aquest estiu. «També revisarem l’estat dels dos canals. Ho fem cada any perquè són infraestructures molt sensibles», va detallar Bonet. A més, toca revisar la canonada forçada, la qual condueix l’aigua des d’Engolasters fins a la central. «Aquesta actuació la fem cada cinc anys per la seva complexitat», va indicar la directora, que va assenyalar que la parapública concentra els treballs en un període concret «perquè l’afectació econòmica sigui mínima». De fet, l’elecció d’agost no és casual: si la central s’atura i no produeix energia, FEDA l’ha de comprar als països veïns i és quan el preu de l’energia és més econòmic arreu.



La renovació de les instal·lacions no acaba mai i la companyia ja mira de reull una actuació trascendental: canviar un dels dos grups de producció d’energia que té la central. Un es va canviar el 2007 i durant aquest any ha realitzat un estudi que determina que al segon li queda una vida útil de «uns set o nou anys». FEDA ja està per si les obres s’han d’avançar per problema tècnic. Costaran nou milions d’euros.