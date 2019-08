Destituït el president de la Fundació Tutelar per irregularitats comptables

El patronat de la Fundació Privada Tutelar va anunciar ahir la destitució «immediata i irrevocable» de qui era el seu president des del 9 de juliol, David Claverol, després de constatar un seguit «d’irregularitats comptables» que el fins ahir cap visible del patronat no hauria pogut justificar. En la reunió del patronat celebrada d’urgència ahir a la tarda també es va decidir destituir Claverol del seu càrrec de patró. El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, que també és patró de la fundació en representació del Govern, no va voler avançar la qualificació jurídica que podrien tenir els fets (s’apunta a una presumpta apropiació indeguda), però va assegurar que «les irregularitats són evidents, molt clares i des del meu punt de vista constitueixen un il·lícit penal».



Sense entrar a concretar massa els detalls de les irregularitats, Rossell va apuntar que es tracta de «reintegraments i factures», una de les quals l’hauria emès Claverol a nom seu, que «de cap de les maneres estan justificades».

El ministre va relatar que va ser fa aproximadament un mes quan els serveis administratius de la fundació van començar a detectar anomalies. Uns moviments de diners injustificats que Claverol hauria començat a fer, fins i tot, quan encara no havia accedit al càrrec de president. «Eren reintegraments d’entre 2.000 i 3.000 euros», va explicar, concretant que un parell es corresponien a l’etapa en què només era patró, però en què ja tenia poders per intervenir en els comptes. «Un el va fer al maig i llavors fins a principis de juliol no va en va tornar a fer cap. Després, un cop ja havia accedit al càrrec hi van haver tot de reintegraments força seguits».



Josep Maria Rossell va indicar que quan els serveis administratius ho van veure i van demanar a Claverol què passava, «ens deia que servirien per fer una web o per un local nou», però que en realitat «no hi havia cap acord que li atorgués la facultat de poder agafar diners per aquest concepte ni estava justificat amb cap pressupost ni amb absolutament res», va manifestar. Al llarg del darrer mes, cada requeriment d’explicacions va rebre la mateixa resposta: excuses i evasives apuntant que no es trobava al país. En un correu electrònic, «fins i tot ens va dir que no ens preocupéssim, que dilluns ja vindria o faria venir la seva secretària a portar els diners i els justificants. Però el dilluns no va venir ni la secretària ni ningú».

Denúncia

Davant d’aquesta situació, els serveis administratius de la Fundació Privada Tutelar van decidir posar en coneixement del Govern les irregularitats. L’avís es va fer divendres de la setmana passada i després que el ministre, en tant que patró, analitzés la documentació aportada i constatés indicis d’il·lícit penal, va decidir denunciar Claverol a la Fiscalia perquè aquesta emprengués les accions escaients. La denúncia es va fer el mateix divendres al vespre, si bé s’insisteix que cal preservar la presumpció d’innocència.



Paral·lelament, es va convocar una reunió urgent amb tots els patrons, en la qual també es va convidar Claverol, per analitzar els fets. Una trobada que no es va poder fer fins ahir, que va ser quan hi va haver el quòrum suficient. Tot i així, el fins ara president no hi va assistir. Segons el titular de Justícia, Claverol va enviar un correu electrònic exposant que per motius familiars no hi podria ser present. També exposava la voluntat de renunciar al càrrec, lamentava el que havia passat i assegurava que a finals de mes intentaria comparèixer per donar explicacions.



A la reunió d’ahir a la tarda també es va decidir revocar-li els poders i trametre una carta a totes les entitats bancàries explicant la situació «a fi i efecte que no pugui tenir accés als comptes». Igualment, s’ha encarregat una auditoria dels comptes des del moment en què, el ja expresident, hi havia tingut accés «per veure què ha passat realment». D’altra banda, segons va informar la Fundació, amb la voluntat de mantenir l’activitat de l’entitat, també es va decidir nomenar Joan Carles Rodríguez Miñana (antecessor de Claverol) com a nou president i Simon Binsted com a secretari.



El ministre va descartar que de moment es faci cap altra auditoria als comptes, per exemple, de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, d’on David Claverol també havia estat membre del patronat. Amb tot, Rossell va explicar que no tenen constància que s’hagi detectat cap anomalia.

Fons garantits

El titular de Justícia i Interior va lamentar la situació, però va garantir que no suposa cap «problema per al funcionament ordinari, ja que els fons estan garantits i l’atenció als tutelats, també». Igualment, va insistir a transmetre una acció ràpida i contundent per part de l’Executiu. «El Govern ha actuat amb diligència, responsabilitat i en el temps que es necessitava», va afirmar.