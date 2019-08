La selecció espanyola està predisposada a repetir a Andorra

La selecció espanyola de bàsquet adaptat va acabar ahir el seu stage d’11 dies a Andorra que li ha servit per preparar l’Europeu que es disputa del 30 d’agost al 8 de setembre a la Walbryzch, Polònia. És el segon any que el conjunt espanyol ve al Principat i de cara al futur, es mostren oberts a repetir l’estada al Principat. També aposten per teixir ponts per generar sinergies entre els esportistes d’ambdós països. Així, el darrer entrenament celebrat al Poliesportiu va acabar compartint una estona amb els jugadors del MoraBanc Andorra, juntament amb el pilot Albert Llovera, el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva.

En aquest sentit, Riva va destacar que «tenim molta capacitat i bones instal·lacions» per complir amb les necessitats dels esportistes. «Ens consolida com una plaça d’acollida d’stages d’estiu i, si a sobre podem fer aquesta visualització del nostre compromís amb l’esport adaptat, millor», afegia.

Seguir la tasca

Per altra banda, Riva, pel que fa a la seva gestió al capdavant del ministeri, va indicar que «estem seguint la tasca que havíem iniciat fa un any, hem estat veient les federacions, els esportistes i els clubs que s’han dirigit a nosaltres». «Estem recollint informació i treballant per donar-los resposta», afegia i recordava que «treballem per identificar les mancances més importants en l’àmbit d’instal·lacions», a més «d’impulsar amb energia l’organització dels Jocs dels Petits Estats de l’any 2021».