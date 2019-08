Riba assegura que tindrà els avals necessaris

Carles Riba, candidat de la llista alternativa a les eleccions de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), confia a poder entregar avui els avals suficients per poder-se presentar a les eleccions de l’entitat. En aquest sentit, Riba va assegurar que «no hi haurà cap problema» per tenir els avals necessaris per poder-se presentar de manera que avui, abans de les 15 hores, es presentarà a la seu de l’entitat per fer oficial la seva candidatura.

En aquest sentit, va remarcar que la campanya serà difícil i va reiterar que «hem passat uns dies de molta feina i de reunions». Així, la llista estarà formada per deu persones, entre elles Josep Maria Cabanes, David Férriz, Denis García, Laura Mas, Jordi Olsina i Xavier Bové. «Fa temps que madurem la candidatura i avui es veurà la definitiva», manifestava.

En aquest context, Riba ha apostat per confeccionar una llista en la qual no hi hagi ningú vinculat a cap equip de la lliga andorrana, fet que va dificultar confeccionar-la però al final, s’ha aconseguit «una llista neutra de gent que li agrada l’esport».

D’aquesta manera, el dia 12 de setembre, la candidatura de Riba i la continuista, liderada per Félix Álvarez i que compta amb Alfonso Martín com a candidat a la vicepresidència de l’entitat, s’enfrontaran a les urnes. Aquestes eleccions, sens dubte, marcaran un abans i un després a l’entitat perquè sí o sí, suposaran un canvi, ja que aquestes estan marcades per l’Operació Cautxú, que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que desenvolupen.