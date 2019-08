Sidibé i Gaffoor, molt ambiciosos amb l’Andorra

Per la seva banda, Gaffoor va explicar que «m’he trobat molt bé en el primer entrenament» i que «la gent m’ha acollit molt bé, estic molt feliç de ser aquí». «Espero poder adaptar-me el més ràpid possible a l’equip», remarcava i recordava que «és un projecte ambiciós». «Em van transmetre molta confiança des del principi, és un projecte que tenim en comú», concloïa. H

En aquest sentit, Sidibé va assegurar que «estic molt content, amb mola il·lusió de poder sumar el meu granet de sorra en aquest gran projecte». «Quan em van trucar, em van deixar descol·locat, no m’ho esperava però no m’ho vaig pensar dues vegades perquè és bonic i vinc a créixer aquí», afegia.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació