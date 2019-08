Mobilitat informarà en temps real sobre el trànsit durant la Vuelta

El departament de Mobilitat informarà en temps real sobre el tancament i obertura de les carreteres per on passarà la Vuelta 2019 al Principat. El director del departament, Jaume Bonell, va explicar ahir que «s’aprofitaran les noves tecnologies i des de l’app de mobilitat el públic podrà seguir en directe quan i quines carreteres estan obertes i quines estan tancades». Bonell també va precisar que «els vehicles no podran pujar als Cortals d’Encamp. Només ho podran fer els necessaris de l’organització. La resta s’hauran d’estacionar per Encamp». L’arribada estarà situada a Cortals d’Encamp i tindrà el seu únic accés pel Funicamp, que serà gratuït fins a la parada intermèdia. Aquest giny té una cabuda concreta per la qual cosa des de Mobilitat van demanar que «es tingui paciència tant per pujar com per baixar, ja que l’evacuació de la gent un cop finalitzi la prova es farà a la velocitat que doni el Funicamp».

A través de l’‘app’ del departament es podran consultar quines carreteres estan obertes o tancades durant l’etapa

La novena etapa de la Vuelta es portarà a terme íntegrament per Andorra amb sortida de l’avinguda Tarragona de la capital fins a arribar a Cortals d’Encamp. La directora de màrqueting i comunicació d’Andorra Turisme, Noemí Pedra va explicar ahir que «la distribució d’espais a Andorra la Vella passarà per l’aparcament del parc Central, com a eix central, on hi haurà tots els equips i la signatura de sortida i l’antiga estació de busos on situarem el village». Pedra va afegir que «la sortida es donarà a l’avinguda Tarragona davant del McDonalds».



Referent al públic, Pedra va assenyalar que «no és la primera vegada que Andorra acull una etapa de la Vuelta. La gent aquí és força entesa en ciclisme, però cal recordar que és recomanable no anar a la zona d’arribada. La saturació serà màxima, ja que només es pot pujar amb el Funicamp i el desallotjament de tot el públic un cop finalitzada la prova pot ser molt lent». En aquest sentit, la directora de màrqueting d’Andorra Turisme va reiterar que «recomanem que la gent vagi a veure el pas dels ciclistes per indrets tan espectaculars com el coll d’Ordino, el de la Gallina o la Comella».

Dispositiu policial

D’altra banda, el cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Policia, Ramon Torné, va enumerar els efectius que posarà a l’abast de la prova dient que «la policia destinarà un total de 155 efectius, a més cal destacar que els comuns destinaran un total de 94 efectius de circulació, hi haurà 73 voluntaris per tot el dispositiu que estarà coordinat des del Centre de comandament avançat».



Torné va aprofitar l’ocasió per reconèixer la «bona col·laboració i sintonia» amb la Guàrdia Civil, que destinarà uns altres 131 efectius, que són els que controlen tots els aspectes de seguretat de la prova ciclista al dir que «treballem amb la guàrdia civil, com sempre hem fet amb la màxima col·laboració pel bé de l’esdeveniment».