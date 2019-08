Canvis de circulació a la plaça de les Pubilles

El Comú d’Escaldes-Engordany va anunciar ahir l’inici d’una prova pilot per mirar de millorar el trànsit entorn de la nova plaça de les Pubilles. Així, segons va informar mitjançant un comunicat, a partir de dilluns els carrers del Parnal i del Prat Gran deixaran de ser de doble sentit i passaran a ser d’un sol sentit de la marxa. La mesura va lligada a les obres que s’han fet a la plaça, que fins ara destacava per tenir forma de vaixell, i faran que els vehicles que vulguin passar pel carrer del Prat Gran només ho puguin fer en sentit nord per continuar, o bé cap a la dreta seguint el carrer del Parnal, o bé recte per desembocar a l’avinguda de les Escoles. Pel que fa al carrer del Parnal, només s’hi podrà circular en direcció sud. Des de la corporació es va destacar que aquesta serà una prova pilot que, en cas d’acabar-se consolidant, dotarà la zona de més places d’aparcament així com d’una millor fluïdesa del trànsit.



Les obres de remodelació de la plaça de les Pubilles van començar al maig per mirar de convertir-la en un espai públic més ampli. Aquests treballs també van comportar una reordenació del trànsit, eliminant el sentit baixada provinent de l’avinguda de les Escoles i tant els vehicles que provinguin d’aquest carrer, com els que circulin en sentit baixada pel carrer Santa Anna, hauran de seguir en sentit sud per l’inici del carrer del Prat Gran.