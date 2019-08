L’aquaparc d’Andorra la Vella serà gratuït els últims dies d’agost

L’aquaparc que el Comú d’Andorra la Vella ha instal·lat tot el juliol i l’agost a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila serà gratuït per a tothom entre el pròxim dimarts, 27 d’agost, i el diumenge 1 de setembre per acomiadar l’estiu, va indicar ahir la corporació. La instal·lació, que ha tingut un cost que frega els 50.000 euros, ha pal·liat l’absència de la piscina descoberta dels Serradells, que no s’ha pogut obrir per l’incendi del passat mes de novembre i que va afectar les instal·lacions del centre esportiu. L’espai ha acollit durant el juliol una mitjana diària de 300 usuaris, va informar la corporació a través d’un comunicat.



Durant els dies que l’aquaparc sigui gratuït estarà obert en els horaris habituals, informa la corporació: d’11 a 19 hores de dimarts a dissabte (els dilluns tanca per descans setmanal) i d’11 a 15 hores el diumenge.

Amb tot, el funcionament d’una part de les instal·lacions es veurà afectat per l’arribada de La Vuelta a Espanya el cap de setmana vinent, per l’aterratge a l’Estadi Comunal dels diversos helicòpters que fan el seguiment de la prova ciclista. Així doncs, la zona de les piscines s’haurà de tancar tant el dissabte a la tarda com el diumenge (funcionarà dissabte d’11 a 14.30 hores). La resta dels espais, amb els jocs inflables d’aigua i àrees per refrescar-se, obriran amb normalitat.