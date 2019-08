El Govern té per estudiar 2.625 sol·licituds d’habitatges d’ús turístic

El Govern ja ha rebut 2.625 sol·licituds provinents d’apartaments moblats o d’habitatges particulars que, conforme a la Llei general de l’allotjament turístic aprovada al juliol del 2017, volen passar a tenir la consideració d’habitatges d’ús turístic. Ara per ara, no obstant, es troben en mans del Ministeri de Turisme i cap d’elles ha sigut aprovada; un 73% (1.927) s’estan estudiant i el 27% restant (698) encara estan pendents de tractar. Segons van indicar fonts governamentals, no s’ha fixat cap termini per resoldre-les, però van aclarir que mentre els allotjaments hagin fet la sol·licitud poden seguir operant fins que no s’indiqui el contrari.

De les 2.625 sol·licituds, fins a 1.256, el que representa gairebé la meitat (un 48%), provenen d’Encamp, seguit de ben a prop per Canillo, amb 1.073 peticions, el que equival a un 41%. De fet, totes dues parròquies reuneixen un nombre significatiu d’allotjaments destinats al turisme, que sobretot es concentren, en el cas encampadà, al Pas de la Casa, i en el canillenc, al Tarter i Soldeu. Pel que fa a la resta del territori, les xifres són molt inferiors: 183 sol·licituds venen de la Massana; 37, d’Andorra la Vella; 36, d’Ordino; 35, d’Escaldes-Engordany; i 5, de Sant Julià de Lòria.

Fora del límit

Tot i que el passat 3 de maig finalitzava el termini d’un any per regularitzar els apartaments moblats i sol·licitar el registre d’habitatges d’ús turístic, finalment, tal com preveia la modificació del reglament que va aprovar-se al gener, va acabar-se allargant fins al 31 de juliol. I si bé a data 3 de maig el ministeri encara no havia començat a estudiar 463 de les peticions rebudes fins aleshores, a partir d’aquell moment i fins al dia 7 d’agost encara n’ha rebut 235 més que manté en la carpeta de pendents. D’aquestes últimes, 133 van arribar de Canillo; 55, d’Encamp; 35, de la Massana; 5, d’Escaldes-Engordany; 4, d’Ordino; i 3, d’Andorra la Vella. Malgrat que el termini de sol·licitud ja hagi expirat, des del Govern van indicar que encara poden seguir-ne rebent.

Segons les dades facilitades des de l’Executiu, l’any 2018 s’havien arribat a comptabilitzar un total de 2.716 apartaments moblats. Per tant, encara que les 2.625 sol·licituds rebudes englobin tant aquests allotjaments turístics com els habitatges de particulars, de moment no tots els apartaments moblats han entrat la petició corresponent. Ara bé, les fonts governamentals consultades ja van alertar que només poden seguir operant aquells allotjaments que hagin realitzat la sol·licitud.

De tota manera, això no exclou que Turisme pugui acabar denegant-los la sol·licitud. Segons recull el text legislatiu, un cop el ministeri rep la petició de registre i classificació, procedeix a fer les inspeccions i les comprovacions del compliment dels requisits obligatoris. Concretament, els habitatges d’ús turístic han de disposar de la cèdula o certificat d’habitabilitat i del butlletí elèctric, a més de reunir els requisits tècnics i d’equipaments que especifica el reglament. I en aquesta modalitat de classificació, els allotjaments s’han de proporcionar sencers, ja que no es permet la cessió per estances ni la prestació de cap servei de restauració.

Les empreses de gestió creixen any rere any

El nombre d’empreses de gestió d’habitatges d’ús turístic s’ha multiplicat per quatre entre el 2010 i el 2018, ja que ha passat de 19 a 76. Aquestes empreses s’ocupen dels allotjaments turístics en aquest règim dels quals són propietaris o titulars de drets reals i també gestionen aquells altres que els han estat confiats pels propietaris dels habitatges o els titulars que en tenen els drets reals. El seu creixement va accentuar-se sobretot a partir del 2015, quan van arribar a 50.