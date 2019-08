El nombre de visitants al juliol cau un 3,5% i el de vehicles, un 2,7%

Fins a 789.613 persones van entrar al país durant el mes de juliol, el que representa una caiguda del 3,5% en el nombre de visitants respecte al mateix mes de l’any passat. Segons les dades que just ahir va publicar el Departament d’Estadística, el descens s’atribueix al nombre d’excursionistes, que amb 504.310 van representar un 7% menys que al 2018. Els turistes, en canvi, van experimentar un creixement del 3,3% fins a situar-se en 285.303. De tota manera, en els darrers dotze mesos, els visitants han augmentat un 0,1% i els turistes, un 1%, mentre que els excursionistes han disminuït un 0,4%.

Dades de trànsit

Pel que fa al nombre de vehicles, durant el mes de juliol van accedir-ne al Principat un total de 395.990, el que representa un 2,7% menys que al mes corresponent de l’any anterior. Concretament, els turismes van caure en un 2,5% mentre que els vehicles pesants, en un 12,3%. I si bé per la frontera hispanoandorrana van entrar un 4,6% menys de vehicles, per la francoandorrana van accedir-ne un 0,5% més.

Tenint en compte els dotze últims mesos, han arribat a entrar al Principat 4.213.747 automòbils, un 0,8% per sota dels registrats durant el mateix període anterior, quan van ser 4.245.641. De tota manera, únicament van disminuir els que van accedir per la frontera hispanoandorrana, que van fer-ho en un 2,2%, mentre que els que van entrar per l’altra banda van augmentar en un 2,2%. Entre el gener i el juliol d’aquest 2019, la caiguda en el nombre de vehicles respecte al primer semestre del 2018 va ser del 3%, ja que per la frontera del Riu Runer van accedir un 2,2% menys d’automòbils i per la de Porta, un 4,7% menys.