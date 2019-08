Entre continuïtat i ruptura

Malgrat que l’arribada de l’estiu feia presagiar certa calma, Xavier Espot ja ha viscut els primers moments convulsos durant els primers 100 dies com a cap de Govern. El líder de l’Executiu, que va jurar el càrrec el passat 16 de maig, celebra avui aquesta efemèride pocs dies després de l’esllavissada a la CG1 del passat 10 d’agost, i enmig de la polèmica que encara cueja per mirar derimir responsabilitats pel despreniment ubicat davant del Punt de Trobada. Amb les mirades posades ara cap a la propietat de la parcel·la i al Comú de Sant Julià de Lòria, Xavier Espot ha hagut de fer front a la primera crisi, que també ha reobert el debat competencial i sobre l’estat i el nivell de les revisions dels terrenys dins del país pel risc de despreniments.

L’esllavissada, que hauria pogut acabar amb tragèdia, ha accelerat el retorn d’un curs polític que s’havia d’encetar pel dia de Meritxell i amb la visita prevista del president francès i Copríncep, Emmanuel Macron. El retorn als despatxos tornarà a estar marcat per temes majoritàriament heredats la passada legislatura, com ara la problemàtica per accedir a l’habitatge, el cost de la vida, les negociacions amb la Unió Europea per culminar un acord d’associació, el model d’estat i l’espinosa qüestió de l’avortament, la reforma sanitària i de les pensions i els reclams sobre la millora de les infraestructres i les comunicacions amb l’exterior.

Més enllà d’aquests dossiers, el secretari general de Demòcrates, Jaume Serra, explica que la base de l’activitat i la principal eina del Govern serà la dels pressupostos per grantir els comptes del pròxim exercici. «Aquí veurem la intenció i la plasmació econòmica i política», diu Serra.

A examen

Espot, que va erigir-se com el candidat per renovar uns Demòcrates desgastats pels vuit anys de Govern de Toni Martí, també haurà de sotmetre’s a l’examen dels que l’acusen de ser continuïsta, però també conscient que haurà de moure fitxa i marcar perfil propi després del toc d’atenció de les passades eleccions, en què els taronja van perdre la majoria absoluta i es van haver de veure obligats a formar el primer Executiu de coalició del Principat amb Liberals i Ciutadans Compromesos. En aquest sentit, Serra afirma que la prova del canvi és la configuració del nou Govern de coalició. «S’ha fet servir la fórmula més integradora i la més consensuada», diu el representant taronja.

Per la seva banda, el president de terceravia, Josep Pintat, afirma que el primer pas «és veure si és un Govern de continuïtat o no» i la prova d’això serà amb la represa dels dossiers que estan sobre la taula, com és el cas de l’acord d’associació. «Esperem un nou rumb», diu Pintat, que afirma que seguiran fent la tasca d’oposició i que més enllà dels tres pactes d’Estat proposats per Espot (Unió Europea, reforma sanitària i pensions), reclamen que també es configuri un mateix model per replantejar el sistema de Funció Pública, la sostenibilitat de les finances i el model econòmic. Pintat afirma que la posició de la formació amb epicentre a Sant Julià de Lòria té un «posicionament molt clar», però diu que al mateix temps estenen la mà per «col·laborar» amb els projectes presentats per l’Executiu «Veurem com evolucionen els temes», recorda Pintat.

La consellera general del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, afirma que de moment «jo li donara el benefici del dubte», a l’expectativa que es compleixin els compromissos de caràcter social i preocupants». Vela, que admet que l’època estival ha condicionat aquets primers dies, creu que a partir del mes de setembre és quan es podrà avaluar les iniciatives d’Espot i del nou Govern. «La pilota està a la seva teulada i són ells els que han d’oferir possibilitats d’acords», recorda la representant socialdemòcrta, que diu que hi ha temes que «fa massa temps que s’arrosseguen» com el de l’habitatge.

Amb la vista a les comunals

Una altra cita que marcarà els primers compassos del Govern serà les eleccions comunals, a les quals tots els partits ja hi comencen a mirar de reüll. Espot, que també ha agafat les regnes de la presidència del partit, haurà de fer front a les possibles divergències d’algunes parròquies que veuen amb recel el pacte amb els Liberals per anar de bracet als comicis, i als rumors que situen Toni Martí en una hipotètica cursa electoral. Tot això, davant de l’amenaça dels socialdemòcrates, que després de les victòries a Andorra la Vella i a Escaldes a les nacionals aspiren a assaltar les dues corporacions. Jaume Serra afirma no creu que els comicis «siguin una prova de foc» perquè tant Espot com el president dels Liberals, Jordi Gallardo, han deixat a mans dels comitès parroquials la decisió sobre el pacte entre els taronja i els blaus.

«Seria un magnífic escenari electoral el fet d’aconseguir un mínim de dos comuns perquè a nivell de política general tindria les seves repercussions», diu Susanna Vela, conscient que un canvi de canvis cromàtics als comuns podria obrir altres escenaris, com ara el fet que tres comuns puguin presentar proposicions de llei al Consell General. Amb tot, Serra no creu que uns hipotètics canvis en el color dels comuns puguin tenir tanta incidència perquè els partits que es presenten a les comunals ja poden presentar propostes de llei com a grups parlamentaris. «Tenen més aviat un efecte psicològic», diu Serra.

El grup parlamentari liberal, que dona suport al Govern, defensa la gestió feta fins ara i és optimista de cara a la legislatura. El conseller Liberals, Marc Magallón, afirma que la gestió per l’esllavissada va ser «molt bona» i no creu que el nou Executiu sigui continuïsta ja que per configurar-lo ha calgut realitzar una coalició. Preguntat per unes possibles divergències entre DA i L’A en algunes parròquies de cara a les comunals, Magallón explica que «el més normal és que el Govern segueixi amb bona sintonia i el més lògic és anar pel mateix camí». El conseller de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, celebra el canvi de tarannà per l’acord amb la UE.