Ferit greu un home al caure per un terraplè

Un home de 77 anys va ser rescatat amb ferides greus a Pallerols del Cantó, al municipi de Montferrer i Castellbò, després que es va precipitar per un terraplè d’uns tres metres. Segons va informar la Direcció General d’Emergències, l’avís de l’accident es va rebre cap a un quart de cinc de la tarda. Per causes que es desconeixen, l’home va caure pel barranc i en tocar a terra va patir un traumatisme cranial. Membres del Grup de Rescat d’Actuació Especial (GRAE) del parc de Bombers de la Seu es van desplaçar al lloc dels fets per rescatar el ferit, que va ser localitzat cap a les 16.45 hores. Posteriorment va ser derivat a un helicòpter del SEM, que el va traslladar a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, a Lleida.