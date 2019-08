Contemplació visual i auditiva a Engolasters

L’espectacle és una contemplació auditiva i visual en què l’espectador està immers en un ambient de quietud i calma. Una guitarra clàssica suaument trenca el silenci que s’hi reuneix en un espai fosc, i a poc a poc, a mesura que les notes avancen, apareix la llum. Es produeix un inusual diàleg de música i llum amb la melangia com a leit motiv a càrrec d’Emilio Cordero Checa, dissenyador d’il·luminació, artista sonor i tècnic creatiu; i de David Font Bernet, guitarrista professional, creador d’arts escèniques i sonores. Les dues sessions al llac d’Engolasters es relitzen a les 21.30 hores.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació