Tret de sortida a les festes de la Seu amb el pregó infantil

més de 150 nens i nenes vinguts dels diferents casals d’estiu de la Seu d’Urgell i comarca van donar ahir el tret de sortida a la Festa Major 2019. Segons va informar RàdioSeu, els joves van participar en la tradicional cercavila pel centre de la ciutat i van fer la lectura col·lectiva del pregó infantil des de la plaça dels Oms. Els infants van ser rebuts per l’alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, i bona part de l’equip de govern.

A la cercavila infantil, que va comptar amb l’animació d’Alea Teatre, hi van participar els nens i nenes del Casal Municipal de la Seu d’Urgell, el casal SASC Pixies, el Centre Obert, el casal de Bellestar, el casal d’Alàs i el casal Languedor. Els nois i noies van anar disfressats de diferents temàtiques. Una vegada van arribat davant de l’Ajuntament urgellenc, una representació de cada casal va pujar a l’escenari per llegir el pregó, elaborat conjuntament.

Els nens i nenes van engrescar tothom a participar activament en les propostes lúdiques i festives de la Festa Major de la Seu. Com cada any, cada casal i esplai van recordar els actes que donen personalitat a la celebració, com el ball cerdà, les activitats per al públic familiar, el correfoc i el correaigua, entre molts d’altres. Els nens i nenes van desitjar una molt bona festa major i que tothom s’ho passi bé «amb respecte i civisme».

El primer acte de la Festa Major de la Seu va finalitzar amb l’actuació musical dels Alea Teatre, amb qui els nens, els monitors i les famílies van poder ballar i cantar a ritme de festa major. Les festes de la capital de l’Alt Urgell també compten enguany amb un total de 17 activitats esportives per gaudir de les activitats d’una manera saludable. Per escalfar motors, també s’han celebrat actes durant la setmana, com per exemple l’espectacle de màgia ofertpel Mag Lari el passat dijous. La festa major de la Seu també compta aquests dies amb activitats per a tots els públics, com ara diferents concerts per a diferents públics arribats de la ciutat i de diferents punts.