El comú inverteix sis milions a Santa Coloma en quatre anys

El Comú d’Andorra la Vella ha invertit sis milions d’euros durant aquest mandat per fer millores a Santa Coloma. Així ho va explicar ahir la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, coincidint amb la inauguració de l’exposició La nova Santa Coloma, que a través d’imatges mostra l’evolució que ha tingut la població els darrers quatre anys. Des del costat mateix de l’espai Columba, Marsol va treure pit de les actuacions fetes. «Sempre he dit que Santa Coloma estava oblidada i ara es comença a fer justícia», va afirmar.



Entre les obres més destacades i alhora més costoses, les separatives. De fet, aquests treballs s’han endut més de tres milions d’euros dels sis invertits. «No es veu, però és una obra molt costosa. Hem estat quasi dos anys treballant, però ens garanteix que no hi tornin a haver inundacions», va destacar. Tot i així, encara queda un petit tram pendent (previst per al proper mandat), el que va des de l’encreuament de l’avinguda d’Enclar amb el carrer Mossèn Lluís Pujol, fins a Prat Condal. Marsol també va destacar la rambla que connecta a peu Santa Coloma amb Andorra la Vella i va remarcar que ja s’està treballant en la part baixa de l’avinguda d’Enclar per dotar-la de voravies fins a arribar al nucli de Santa Coloma. A partir d’ara, l’objectiu seria «si entre tots podem potenciar-la i fer que hi hagi activitat econòmica». Confia que l’esforç de la corporació per ordenar urbanísticament la zona tingui el mateix efecte que l’acció ha tingut a la capital, on segons va dir molts propietaris s’han animat a fer construccions i inversions. En aquest sentit, va apuntar que ja han rebut algunes consultes urbanístiques, però que es tracta de projectes molt embrionaris per fer pisos i zones industrials.

La cònsol descarta una gran presència de pisos buits

Els comuns s’han de reunir la setmana que ve amb el departament d’Estadística per seguir avançant en la recollida de dades per poder pal·liar la problemàtica dels lloguers cars i la manca d’habitatges, unes trobades que ja venen de la legislatura passada quan es van impulsar el paquet de mesures urgents en relació a aquest àmbit. La cònsol de la capital, Conxita Marsol, no va poder concretar la temàtica concreta de la reunió, però una vegada més va insistir que a Andorra la Vella no hi ha un excés d’habitatges sense ocupar. «És clar que n’hi ha algun, només faltaria, però no una gran quantitat», va exposar. En aquest sentit, des del seu punt de vista, la millor manera de poder detectar els immobles que no tenen ocupants és a través dels comptadors de la llum. «Són comptadors que van pis per pis i, per tant, si volem, tots, ho podem saber relativament de pressa», si hi ha algú o no. Des del Govern també es té clar que a partir del setembre s’haurien d’accelerar els treballs a través de la Taula Nacional de l’Habitatge, si bé s’admet que la solució no és fàcil ni immediata.