Tancat part del pàrquing del Roc dels Escolls per despreniments

El Comú d’Andorra la Vella s’ha vist obligat a tancar, per precaució, part del pàrquing Meritxell, situat a la zona del Roc dels Escolls, per petits despreniments de pedres. Segons es va explicar des de la corporació, el dia 20 es va detectar la caiguda d’algunes petites pedres de la paret de roca que hi ha en un dels costats de l’aparcament i per això tècnics del comú van instal·lar unes tanques i unes cintes per impedir que els conductors utilitzessin les places, bàsicament de motos, que hi ha en aquella zona.

Seguidament es va encarregar un estudi geològic que va determinar que hi havia risc que es produís algun altre petit despreniment. És per aquest motiu que ràpidament es va enviar una carta a la propietat del terreny per requerir-los un sanejament de la zona i així evitar danys. En la carta es va especificar als propietaris que disposen d’un termini de vuit dies per actuar. En cas contrari serà el comú qui se’n farà càrrec.



La previsió del comú és que l’espai pugui tornar a la normalitat d’aquí a pocs dies, però el cert és que les tanques que s’han instal·lat indiquen, de moment, que no es podrà aparcar en aquell espai fins al dia 21 de setembre. Des del comú, però no es descarta que la zona d’estacionament es pugui obrir molt abans.



Malgrat que es tracta d’un aparcament amb poques places, hi ha espai, sobretot, per motocicletes, està força concorregut perquè també permet als vianants creuar des de la plaça del Poble cap a la part alta de l’avinguda Meritxell.