Claverol no va tenir accés als comptes de l’escola Meritxell

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell va informar ahir que David Claverol, antic membre de la junta rectora de l’associació de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, «en cap moment va tenir signatura autoritzada per realitzar operacions financeres i comptables en nom de l’entitat». La comunicació va arribar després que dijous es conegués que la Fundació Privada Tutelar havia destituït Claverol com a president del patronat després de detectar irregularitats comptables per una presumpta apropiació indeguda.



De fet, el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rosell, dijous ja va explicar que pel moment no s’havia donat cap queixa ni senyal d’alarma que mostrés que s’hagués produït alguna anomalia en els comptes de l’escola i que, per tant, tot semblava indicar que no caldria emprendre cap acció en relació a aquesta entitat.



De la mateixa manera, Rossell va tornar a parlar ahir de l’afer de la Fundació Tutelar per insistir que un cop fetes les actuacions necessàries després de detectar les irregularitats comptables, «a partir d’ara la fundació recobra la normalitat». El titular de Justícia va insistir que «ara cal deixar la Justícia que faci el seu camí». Una vegada més no va voler avançar possibles qualificacions sobre els presumptes delictes en què hauria incorregut Claverol. «Ja es veurà quines són les actuacions i les diligències que es faran des de el marc de la investigació», va afirmar.