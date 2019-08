L’hora de la veritat

Després d’un estiu intens, comença la temporada de l’FC Andorra. I ho farà a la Segona Divisió B. D’aquesta manera, diumenge, a les 12.00 hores, la Ciutat Esportiva Dani Jarque de Sant Adrià del Besòs acollirà el primer enfrontament del club tricolor, que arriba sent el centre de totes les mirades, com ja sol ser habitual. Així, l’RCD Espanyol B i la seva afició rebran el club de Gerard Piqué en un enfrontament que serà molt especial, no només per les crítiques que ha rebut l’FC Andorra per haver ascendit als despatxos sinó per la rivalitat Barça-Espanyol que, inevitablement, també marcarà aquest duel.

A més, l’equip arriba totalment reforçat i aquesta temporada ha fet un bon grapat de fitxatges com són Javi Martos, Raúl Feher, Moussa Sidibé, Mickael Gaffoor, Miguel Bañuz, Miguel Loureiro, Álex Pachón, Miguel Palanca, Iker Goujón i Diego Huesca. Un grup de jugadors que permetran a l’equip fer front a la Segona Divisió B, encara que es desconeix quins són els objectius marcats, però Gabri García ja ha deixat entreveure que són molt ambiciosos i que no renuncien a res.

En aquesta línia, l’entrenador tricolor va explicar «que el procés de la pretemporada ha quedat enrere» i que «hem tret bones conclusions d’aquest mes que portem». «Al final, la competició ens dirà ben bé on estem, però tenim moltes ganes i estem preparant el millor possible aquest partit», remarcava i destacava «la il·lusió i les ganes de fer el debut oficial».

Així mateix, va comentar que «l’equip es troba bé», encara que va reconèixer que «hi havia una planificació feta per una categoria però que, per sort, al final va ser una altra». «Estem molt contents que hagi estat així però hem hagut de planificar en tres setmanes una temporada sencera, un fet que és difícil però ho estem intentant fer de la millor manera possible, reforçant l’equip amb jugadors que ens poden aportar molt més en la categoria que estem», indicava. «Estem així, hem anat de pressa però estem contents per com s’han fet les coses, anem amb rapidesa però tranquils, prenent les decisions amb els jugadors que ens han arribat fins ara», reiterava.

Per un altre costat, va subratllar que «és evident que potser arribem amb una setmana menys de la que hauríem d’haver arribat respecte a preparació». «Hem fet les setmanes justes, però ho vam parlar i hem fet un bon treball, arribem bé físicament i anímicament», sentenciava i recordava que «hem disputat bons partits a casa, jugant contra bons equips, estant a l’altura», per tant, «estem en un moment bo, amb tot l’equip disponible, excepte Iker».

Amb l’Espanyol B comença tot

Pel que fa al rival, l’Espanyol B, Gabri va exposar que «és un camp difícil, contra un filial». «És un bon estadi, independent mentque sigui fora de casa, té dimensions grans i això ens anirà bé per la nostra de manera de jugar, encara que voldríem debutar a casa, fet que no té gaire importància», afegia.

Així, va explicar que «és un rival competitiu, que ve amb nou entrenador, amb noves energies i nova mentalitat». «És molt jove i dinàmic, un equip que l’any passat va fer una bona segona volta, estant la darrera jornada a dalt», puntualitzava. «Un filial sempre és competitiu, espero que sigui molt bo, per a mi són competitius», destacava.

A més, va considerar que «és un rival especial, encara que ara no tant». «Quan estàvem al Barça ho era més, és fort i estarà lluitant per les places de dalt, sempre comencen d’aquella manera, que els costa adaptar-se a la categoria, però després serà un conjunt que a la segona volta estarà a dalt de tot lluitant», afegia.

Quant a les incorporacions de darrera hora, va manifestar que «estem mantenint la tranquil·litat» però «que volem que s’incorporin de manera immediata a l’equip». «Decidirem les opcions que tenen d’entrar a la convocatòria o de poder jugar, en tot cas, són jugadors que venen amb ritme i d’entrenar amb els seus equips, com a molt s’han d’adaptar al camp i a l’alçada», afirmava.

Així, diumenge serà l’hora de la veritat. L’Andorra haurà de demostrar que realment està capacitat per jugar a Segona B,

Acord amb Footers

El club va anunciar ahir un acord amb la plataforma d’streaming Footters perquè els seus enfrontaments s’emetin en directe durant la temporada.