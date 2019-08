Stop Violències confia superar els 500 manifestants el 28 de setembre

Stop Violències confia superar les 500 persones en la manifestació a favor de la despenalització de l’avortament prevista per al proper 28 de setembre a Andorra. «En cada nova concentració convocada, hem aconseguit aglutinar encara més gent i en la darrera ja vam arribar a les 500 persones entre dones i homes», va destacar la presidenta de l’associació, Vanessa M. Cortés, tot mostrant-se esperançada que en la propera convocatòria «vingui sobretot molta gent del país, ja que ens toca a nosaltres batallar pels drets de les dones a Andorra».

De tota manera, en aquesta ocasió, les feministes estan buscant suports internacionals per sumar forces a la seva lluita i de moment ja tenen garantida l’assistència de diverses entitats. «Vindran les argentines que integren la Marea Verde de Barcelona, l’associació Ca la Dona, que posarà un autobús per recollir gent d’arreu del territori i pujar-la fins a Andorra, o diverses companyes de Portugal i Perpinyà, però hi ha moltes altres entitats, sobretot franceses, que encara s’estan organitzant», va explicar la presidenta d’Stop Violències, que va comentar que a l’agost ha estat tot molt aturat, però de cara al setembre es reactivarà i la participació s’anirà animant.

Per a aquella jornada, que és el Dia internacional pel dret a avortar, han previst dues taules rodones durant el matí, tot i que encara no han concretat el lloc on es desenvoluparan. «El primer debat comptarà amb experts de Catalunya, França, Itàlia i Portugal per parlar de com és l’accés a l’avortament en països on és legal, mentre que el nostre torn arribarà en la segona, on compartirem taula amb una activista marroquina i les companyes argentines per parlar sobre la lluita per despenalitzar l’avortament», va detallar Cortés. La tarda, en canvi, serà per a la marxa. «Sortirem d’Encamp a les sis de la tarda i anirem fins a Andorra la Vella, on preveiem arribar dues hores després i ens concentrarem al Parc Central, que acollirà diversos concerts com a colofó de la jornada», va indicar la presidenta d’Stop Violències tot remarcant que aquesta vegada compten amb els permisos per poder tallar la circulació i fer la marxa per la carretera entre Encamp i Escaldes.

Tot i que encara queden serrells per tancar, Cortés va destacar que ja porten molts mesos treballant i que dedicaran tot el setembre a fer campanya de cara a la jornada del 28. «Hem dissenyat una samarreta, hem creat una performance i inclús hem demanat una audiència amb el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, aprofitant que ve de visita al Principat», va enumerar l’activista feminista. «Fins que no ens trobem amb la seva comitiva el dia 2 de setembre no sabrem si ens rebrà, però el que volem és preguntar-li els motius pels quals no s’acaba d’implicar en la despenalització de l’avortament, una qüestió d’Estat molt important per a nosaltres», va reclamar Cortés.