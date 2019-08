Rossell pretén prohibir la venda d’alcohol dins de les festes majors

Més de tres setmanes ha tardat el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, en manifestar-se sobre els aldarulls que van ocórrer durant la festa major de Sant Julià i que es van saldar amb cinc joves detinguts, però ahir ho va fer amb contundència: advoca per endurir la llei qualificada de seguretat pública i, en concret, prohibir la venda d’alcohol en les barres que s’instal·len dins dels recintes firals per evitar que es produeixin incidents com els de la matinada del 30 de juliol. «És contradictori que la norma prohibeixi el botellón i que a les festes majors es venguin begudes alcohòliques. Hi ha una permissivitat absoluta», va assegurar.



Rossell va defensar aquest posicionament arran de la conducta i l’actitud que van mostrar els joves envers els agents de policia aquella matinada i ho va atribuir al «consum d’alcohol i drogues». De fet, va admetre que la situació «preocupa», i fins i tot la va titllar de «problema que va in crescendo», tant a Andorra com als països veïns. Per això, el ministre va anunciar que «comportarà una reflexió entre totes les persones i institucions que estan implicades en aquest assumpte».



No obstant això, rumiar no és equivalent a entrar en acció i, per això, Rossell va pronunciar les paraules clau: mesures legislatives. «Hem de poder comptar amb elles perquè les institucions puguem actuar», va advertir, a la vegada que va puntualitzar que «la llei –que va entrar en vigor el passat 10 d’abril– no acota suficientment les intervencions que s’haurien de dur a terme en les festes majors». Prohibir l’alcohol a les barres comportaria que només es pogués comprar ens el negocis on està permesa la seva venda.

Posicionament dels comuns

Tot i la voluntat ferma del ministre, la decisió no és unilateral i va recordar que tant el Consell General com els comuns «tindran alguna cosa a dir» i «s’hauran d’implicar perquè aquest tipus de situacions no es puguin permetre». La balança, però, es decanta més per les corporacions, ja que són les que organitzen les festes majors juntament amb les comissions respectives.



Un cop va finalitzar la festa major laurediana, el cònsol major, Josep Miquel Vila, va assenyalar que «diversos pares ens van demanar que fóssim més curosos amb els menors». Així, durant l’última nit de la festa del poble, la posterior als incidents, una de les tasques dels vigilants va ser anar per les barres del recinte firal «advertint que seria un risc vendre begudes alcohòliques als menors», en referència al fet que podrien perdre el permís de cara a futurs esdeveniments, va precisar Vila.



En la vigília de l’inici de la festa major de Santa Coloma, la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va ser més cauta. «S’ha de controlar molt la venda d’alcohol i, sobretot, la manera en com es fa, però potser tampoc cal arribar a prohibir-la», va dir, a la vegada que va explicar que la capital no té el sistema de barres lliures, sinó que els autoritzats a vendre alcohol són els bars i, per tant, són els responsables directes.

Defensa del cos de Policia

Al marge que l’alcohol i les drogues fossin un detonant dels aldarulls de l’alteració de l’ordre públic a Sant Julià, el Col·lectiu de Funcionaris de la Policia d’Andorra (CFPA) va assegurar que la pèrdua de respecte cap a l’autoritat també va tenir a veure. En aquest sentit, el ministre va admetre que «a vegades el cos s’ha sentit afectat i desemparat», però va indicar que «no s’ha de sentir desprestigiat perquè fa molt bona feina i tenen el reconeixement dels països veïns». Tanmateix, va donar suport a la direcció del cos en les decisions que va prendre i el dispositiu de seguretat que va habilitar a la localitat laurediana. «Va actuar com ho havia de fer: conforme als protocols que es fan en aquest tipus d’esdeveniments», va dir.

Bombers sumarà cinc efectius i arribarà als 118

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, va visitar ahir les casernes de Bombers de Canillo i el Pas de la Casa dins de la ronda de presentació protocol·lària que s’ha marcat en el seu inici de mandat. El titular va indicar que el cos no té gaires necessitats, però va anunciar que, «si tot va bé», a finals d’any s’incorporaran cinc nous agents. D’aquesta manera, Bombers comptarà amb 118 agents. També va anunciar que l’Executiu tractarà l’assumpte de les prejubilacions i com suplir les vacants.