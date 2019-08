Cardelús viu una jornada complicada en els entrenaments de Silverstone

El circuit de Silverstone va acollir ahir les dues primeres sessions d’entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya que es disputa aquest cap de setmana. Xavi Cardelús va viure una jornada complicada, sobretot en la primera sessió d’entrenaments perquè, després de sortir a pista, quan es disposava a cobrir la seva tercera volta, es va desconnectar un cable de la gestió electrònica del motor i la moto es va aturar a mig circuit. Un cop que els controls del traçat van portar la moto al box i la KTM va estar llesta per tornar a sortir, l’andorrà ho va fer sense tenir el ritme dels seus rivals ni el temps suficient per poder treballar a fons.

En la segona sessió, en la qual ja no va tenir incidents, la millora en els seus registres va ser d’1,2 segons, però sobretot, les sensacions i la informació que va poder donar a l’equip respecte als canvis que es poden fer a la moto de cara a avui, van ser força positius.

«No hem tingut la sort de cara perquè al principi del primer entrenament lliure, quan tot just havia fet dues voltes, se m’ha aturat la moto perquè s’ha desconnectat un cable i no he pogut tornar amb ella al box», comentava i remarcava que «aquest incident ens ha fet perdre més d’un quart d’hora i, quan he tornat a pista, la resta de pilots de la categoria ja tenien un ritme que jo no podia tenir de cap manera».

«En aquesta sessió hem pogut fer poca feina i se’ns ha acumulat per a la segona on m’he trobat més a gust sobre la moto i he millorat la meva volta ràpida en més d’un segon», afegia i indicava que «la informació que hem obtingut ha estat positiva i útil de cara a la jornada de demà en què tocarà fer força i evolucionar ràpidament per recuperar el temps perdut a causa de l’avaria».