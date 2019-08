La Policia investiga Gea per pagar els seus estudis amb fons de la FAF

La Policia investiga una sèrie de transferències que Tomàs Gea hauria fet a la Universitat Internacional de La Rioja. D’aquesta manera, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, un dels punts que recull el sumari de l’Operació Cautxú, que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que es desenvolupen, és el presumpte pagament d’una part de la matrícula de la carrera de dret que Gea hauria cursat a la universitat espanyola.

En aquest context, des d’un número de compte de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), s’hauria fet un primer pagament per valor de 1.806 euros en concepte d’un curs superior universitari, el 21 d’octubre de l’any 2010.

Un dels comptes de l’ens revela l’emissió de 2.144 xecs per valor de més de 4,5 millons

Després, entre el 2 de març del 2011 i l’11 de novembre del 2015, la Policia investiga unes altres transferències que Gea hauria realitzat i que ara han posat al descobert. En total, aquesta xifra suposa un total d’11.958,37 euros. Cal recordar que Gea va cursar aquesta carrera després d’haver superat l’examen d’accés per a majors de 40 anys.

Aquesta informació està relacionada amb un compte de Crèdit Andorrà que es va obrir el 2 de setembre de l’any 1994 i en el qual constaven com a autoritzats el president, el tresorer i el secretari, tot i que la investigació es va centrar en els moviments fets a partir de l’any 2010. En aquest compte hi va haver un total de 7.920.628,26 euros abonats durant quatre anys corresponent a transferències fetes per part de la UEFA. En aquesta sentit, hi hauria hagut un bon nombre d’operacions de buidatge, entre les quals destaca el pagament a la universitat.

Els investigadors estudien el pagament d’11.958,37 euros a la Universitat Internacional de la Rioja

En aquesta línia hi hauria hagut un total de 1.608 domiciliacions i càrrecs d’efectes per un global d’1.495.724,40 euros, 42 càrrecs per liquidacions mensuals de targetes de crèdit per un total de 79.675,44, 13 reintegraments d’efectiu en caixers de 1.570, 91 transferències a l’estranger de 645.643,23, 10 càrrecs conceptuals com a pagament col·lectiu de dèbit de 228.442,29, 25 càrrecs per cotitzacions a la CASS de 222.849,27, 21 ordres permanents de 17.959,82, 121 transferències nacionals de 614.692,91, 106 traspassos d’1.941.480,12 i 2.144 xecs de 4.520.649,15 euros.

D’aquesta manera, les operacions de càrrec més significatives i d’interès s’haurien fet a un compte vinculat a l’extresorer de la FAF, José García, que actualment es troba en situació de presó preventiva al centre penintenciari de la Comella, després d’assistir a declarar voluntàriament a la Batllia, i a una empresa de Gea.

Els pagaments s’haurien efectuat entre el 2 de març de l’any 2011 i l’11 de novembre del 2015

Per altra banda, els xecs esmentats haurien estat cobrats per membres de la junta, per l’expresident Víctor Santos –que va ser detingut en el marc de l’operació i que va sortir en llibertat amb càrrecs–, per Gea, per empleats de la federació, per jugadors de la selecció i per altres col·laboradors d’empreses, autònoms, persones assalariades d’altres empreses i funcionaris.

Actualment Gea, que ha demanat en diverses ocasions la seva llibertat provisional, es troba en situació d’arrest domiciliari, ja que va sortir de la presó a causa de problemes en el seu estat de salut. Se l’acusa d’administració deslleial, apropiació indeguda, blanqueig i frau a la CASS.