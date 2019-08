Dues candidatures es presenten a les eleccions

Feliz Álvarez i Carles Riba s’enfrontaran a les urnes el pròxim 12 de setembre per presidir la federació de futbol, unes eleccions marcades per l’Operació Cautxú. Els dos candidats van presentar els avals necessaris ahir i Álvarez, que lidera la denominada llista continuista, parteix com a gran favorit.

Així, Álvarez va explicar a EL PERIÒDIC que «no em veig com a continuista perquè la FAF s’ha personat a la causa com a perjudicada i, si es produeix alguna irregularitat, es posarà la demanda corresponent contra la gent implicada». En aquest sentit, considera que la candidatura «hi havia de ser» per seguir amb alguns dels projectes que ja s’han començat.

A més, va prometre «transparència i col·laboració amb els clubs» i es va mostrar crític en com s’han fet algunes coses perquè «ha de desaparèixer el desconeixement per part dels clubs». Així, va indicar que «estem buscant un secretari general».

En aquest sentit, no va voler valorar el fet que hi pugui haver gent dels clubs del país que també treballi per a la Federació. «Abans de dir si estic a favor o en contra, hem de veure quin tipus de funció està fent cadascú», sentenciava.

Riba, l’alternativa

Riba es va mostrar molt crític en aquest aspecte i es va erigir com la gran alternativa. «És evident que no som favorits, ho tenen tot de cara i tots els clubs estan amb ells», reconeixia i remarcava que «hem d’explicar el que volem fer».

A més, va comentar que «portem una candidatura amb gent de molts àmbits, tenim un equip molt bo, honestedat, transparència i treball, i volem posar les coses en ordre». «Penso que hi ha hagut unes irregularitats però no hem de fer cap feina nosaltres, per això està la justícia, hem de convèncer als clubs que un canvi aniria bé», revelava. «Volem acabar amb els 24 o 25 d’anys d’aquesta gestió, volem una altra manera de fer, més transparent i més dialogant», sentenciava i recordava que «hem fet una candidatura molt neutre» i que, per tant, «no hi ha ningú vinculat a cap equip».