El Festival de Peralada tanca una altra edició amb el patrocini d’Andbank

Per sisè any consecutiu Andbank va ser copatrocinador del prestigiós Festival Castell de Peralada, que en cada edició porta artistes i espectacles de primer nivell mundial. L’entitat bancària destaca l’èxit de l’esdeveniment, tot un referent dels festivals d’estiu i en el desenvolupament de la cultura.

Aquesta 33a edició es va desenvolupar entre el 4 de juliol i el 17 d’agost, amb el 92% de les entrades venudes, significant un total de 26.700 espectadors. El passat cap de setmana va tancar la cita de la Costa Brava la soprano nord-americana Sondra Radvanovsky, amb un recital líric a l’Església del Carme en homenatge a Montserrat Caballé. En el conjunt medieval del Castell de Peralada i, en concret, l’auditori situat als seus jardins, l’església i el claustre d’aquest emblemàtic complex, van ser un any més l’escenari de les actuacions d’artistes de primer nivell, com el Ballet del Teatre Mariinsky de San Petersburg, La Fura dels Baus, el tenor Juan Diego Flórez, el director d’orquestra Gustavo Dudamel, el crooner Paul Anka i propostes més contemporànies, com les de Jessie J, Charlotte Gainsbourg o els Pink Martini. En el seu vessant més clàssica, el festival empordanès va estrenar produccions operístiques com La traviata de Verdi, la Història d’un soldat d’Stravinsky, sota la direcció de La Fura dels Baus; o l’òpera contemporània Diàlegs de Tirant e Carmesina, de Joan Magrané, dirigida per Marc Rosich i amb un espai escènic a càrrec de l’artista Jaume Plensa.

El patrocini d’Andbank en aquest esdeveniment segueix la línia de l’entitat en el suport a la cultura. Els clients de l’entitat bancària també van poder gaudir de la cita i assistir als diversos espectacles i concerts.